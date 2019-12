Pour le premier épisode, on a choisi nulle autre que Maripier Morin pour jaser du sujet le plus tabou chez les Québécois: l’argent. Pourquoi est-ce si tabou? De quoi est-on si gêné? Pourquoi y a-t-il un malaise avec les femmes qui réussissent et font de l’argent? Elle répond à toutes ces questions (et bien d’autres!) avec une honnêteté désarmante.

Bonne écoute!

Aussi disponible en écoute sur iTunes.