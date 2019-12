Le paysage

La rose de mai, le géranium rosat, l’iris, le jasmin et la tubéreuse sont les cinq plantes à parfum essentielles qui sont cultivées, puis cueillies avant d’être extraites ou distillées dans les champs de Chanel, à Grasse, depuis 1987. C’est cette année-là que le parfumeur Jacques Polge (qui a oeuvré chez Chanel de 1978 à 2015 et a notamment créé les jus Coco, Égoïste, Allure, Chance, Coco Mademoiselle et plus encore) a conclu un partenariat entre la maison française et la famille Mul, à qui appartient un terrain de 20 hectares où poussent aujourd’hui ces plantes aromatiques. Visiter les champs de Chanel, c’est faire une incursion rêvée dans deux univers distincts: 1) un véritable paradis fleuri, où les plantes sont élevées avec soin et rigueur, sans engrais chimique, d’après une méthode issue du développement durable; 2) une usine installée au beau milieu des champs, là où les fleurs fraîches sont transformées en élixirs parfumés.

À savoir: la tubéreuse, ingrédient clé de la nouvelle fragrance Gabrielle Essence, y est en floraison des mois d’août à novembre, et le jasmin, qui compose aussi ce parfum, est à son apogée une centaine de jours par année, dès le début de l’été. Au moment du jour où ces fleurs sont les plus fragrantes, habituellement le matin, elles sont doucement cueillies par environ 70 employés, puis immédiatement transportées aux laboratoires de l’usine. Pas question que leurs effluves s’échappent! Et là, les processus d’extraction et de distillation sont tout de suite amorcés, permettant à Chanel d’avoir le meilleur rendu olfactif de chaque récolte et, par le fait même, de préserver son patrimoine légendaire dans ses parfums.

L’effluve

«Gabrielle Essence est une fragrance foncièrement florale, voluptueuse, que j’ai eu envie de créer peu après la sortie du parfum original, Gabrielle, afin de rester dans l’actualité, mais aussi d’étudier toutes les facettes de ce jus à la fois classique et audacieux qui incarne la féminité libre et absolue», explique Olivier Polge, fils de Jacques Polge et parfumeur chez Chanel depuis 2015. «Pour moi, c’est une manière de raconter une nouvelle histoire autour de Gabrielle, tout en réaffirmant la pertinence du parfum lumineux et rayonnant que j’ai fabriqué il y a deux ans.»

Au coeur de ses notes: la tubéreuse, qui est utilisée pour la première fois en aussi grande quantité dans une fragrance de la célèbre maison française. «Cette matière première faisait déjà partie de la création originale, mais j’ai eu envie cette fois de la mettre encore plus de l’avant. Je l’ai mariée à du jasmin, exotique et au côté plus «confituré», à de l’ylang-ylang et à de la fleur d’oranger. Le résultat est plus

fruité, plus crémeux, plus enveloppant que pour Gabrielle. Ici, on joue plutôt sur une intensité dosée.»