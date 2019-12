Elle JetSet

Pour cette 11e édition des populaires soirées ELLE Inspire, Joannie Rochette et Catherine Raîche ont raconté leur parcours sportif et professionnel, en plus de partager de précieux conseils avec nos lectrices. Sur place, nous avons eu la chance de déguster les délicieux cafés DeLonghi et de magasiner notre nouvelle tenue sportive signée MOOV Activewear! Retour en images sur cette soirée des plus inspirantes.