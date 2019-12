Au programme de ce premier numéro de 2020:

ELLE rencontre 10 superstars de demain: Claudia Bouvette, Livia Martin, Sarahmée, Léa Roy, Annie Sama, Karaba, Laraw, Sabrina Bégin Tejeda, Elie Rose et Marie Davidson.

Palmarès beauté: Les 16 meilleurs produits de beauté d’après les rédactrices du ELLE du monte entier.

Intelligence artificielle: Démystification et portraits de femmes qui changent nos vies grâce à l’IA.

Tête-à-tête avec Marilyn Castonguay, la comédienne qu’on n’a pas fini de voir sur les planches, au petit et au grand écran.

Nouvelles technologies: gros plan sur la maison du futur.

C’est mon histoire: Enfin DIVORCÉE… à 27 ans.

Beauté connectée: les cosmétiques sous l’influence de l’intelligence artificielle.

Révolution plastique: mise en lumière des têtes d’affiche de l’industrie du design qui mettent le plastique à l’avant-plan de leur œuvre.

Reportage: quand la mode imagine le futur grâce aux technologies créatives.

Destinations futuristes: neuf lieux à visiter qui donnent l’impression d’avoir voyagé dans le temps.



ELLE Québec – Janvier 2020, en kiosque le jeudi 12 décembre.

