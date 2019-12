Nice s’affiche plus pimpante que jamais, conjuguant avec brio vitalité et douceur de vivre. Ça commence avec la Biennale des arts qui se poursuit jusqu’en janvier. Cette année, on y célèbre les 100 ans des Studios de la Victorine. L’occasion de découvrir ce lieu mythique où ont tourné les plus grands cinéastes français (Carné, Clouzot, Demy, Truffaut…) et qui a jadis valu à Nice le surnom de «Hollywood européen».

Côté cuisine, plusieurs vingtenaires donnent un sacré coup de pep à la scène niçoise. Parmi eux, la sommelière Vanessa Massé, qui a créé avec le talentueux chef danois Mathias Silberbauer le restaurant Pure & V (restaurantpureandv.com), récompensé cinq mois à peine après son ouverture par un Prix du Fooding. Ou encore Samuel Victori et Juliette Busetto, passés chez plusieurs étoilés avant d’ouvrir Les Agitateurs (lesagitateurs.com), qui régalent leur monde au cœur du «Petit Marais» niçois, où bars et restos ont éclos à chaque coin de rue. Une des nombreuses raisons d’embarquer pour la dolce vita à la niçoise.

Un apéro entre ciel et mer



Envie d’un cocktail avec vue? Direction Le Plongeoir, bar-restaurant perché sur un îlot rocheux. Idéal pour savourer un coucher de soleil avec, en toile de fond, le château de l’Anglais, la baie des Anges et le massif de l’Esterel. 60, boulevard Franck Pilatte. leplongeoir.com

Un nouveau rendez-vous bouffe



La Gare du Sud, monument historique, s’est muée en halle gourmande avec bars à huîtres et à tapas, cuisine de rue japonaise ou indienne, spécialités niçoises… Une nouvelle adresse incontournable du quartier de la Libération, qui n’en finit pas de gagner en popularité. 35, avenue Malaussena. lagaredusud.com

Shopping 100% français

Nicolas Barbero et Antoine Bourassin ont rassemblé chez Trésors Publics le meilleur de ce que l’Hexagone a à offrir. On craque pour les espadrilles de Mauléon, le lin vendu au mètre, les produits pour le corps et les jouets de bois à l’ancienne… 11, rue du Pont Vieux. tresorspublics.com

L’effervescence du 109

Festivals, concerts, spectacles de danse, expositions… Il se passe toujours quelque chose dans ces anciens abattoirs frigorifiques taille XXL reconvertis en friche culturelle multidisciplinaire. On y va aussi pour admirer ce modèle d’architecture industrielle. 89, route de Turin. le109.nice.fr

Une virée artsy

Pour plonger dans le grand bain de l’art, rendez-vous sur le site du réseau Botox(s), qui fédère une trentaine de lieux et orchestre des visites guidées. L’occasion de faire un tour au Mamac, le très actif Musée d’art moderne et d’art contemporain de Nice, à la Villa Arson ou encore à la Villa Cameline, où on donne carte blanche à de jeunes artistes pour investir cette maison du 19e siècle magnifiquement conservée. botoxs.fr

Le thé chez Marinette

En 2017, Audrey a ouvert son restaurant-salon de thé dans une petite rue du Vieux-Nice. Deux ans plus tard, succès oblige, elle agrandit pour la troisième fois. Le lieu est devenu un incontournable des Niçois, accros à son «indémoulable» (un gâteau au chocolat sans farine), à ses pavlovas généreuses et à son ambiance comme à la maison. 13, rue Colonna d’Istria. marinette-kitchen.com

Des nuits trendy



Situé à deux pas de la promenade des Anglais, l’Hôtel WindsoR instaurait il y a 30 ans ses cartes blanches à des artistes. Résultat: on y dort entre les murs d’or de l’Italien Claudio Parmiggiani, face au rayon de sommeil du regretté François Morellet ou au milieu de puzzles monochromes conçus par Claude Rutault… Chambres à partir de 160 €. 11, rue Dalpozzo. hotelwindsornice.com

Une balade sensorielle

Il n’y a pas plus dépaysant que ce Sentier du littoral (long de 1,4 km), que l’on emprunte après avoir passé le port. On y chemine à pied entre pins et garrigue, jusqu’à Villefranche-sur-Mer. Le tout bercé par le bruit des vagues qui se brisent sur les rochers. Et quand il fait chaud, on s’immerge dans l’eau translucide des criques, histoire de baigner jusqu’aux orteils au cœur du bonheur niçois.

Photos: Vincent Leroux

Lire aussi:

Destinations «cool» Istanbul? Vous n’avez pas idée!

Nos meilleures adresses pour un weekend à Toronto

10 cafés incontournables à Montréal