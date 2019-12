Bélier (21 mars – 19 avril)

Votre prochaine destination: Arizona

Est-ce que votre vie a eu l’air d’un épisode de Jack Ryan dernièrement ? Si oui, vous êtes définitivement le Bélier que nous visons lorsque nous vous recommandons de commencer à planifier vos vacances dès que possible. En fait, vous devriez vous diriger vers un endroit où vous pourrez combiner activité physique à un peu de relaxation, comme en Arizona. Une petite activité de randonnée dans le canyon Antelope pendant la journée et un spa à Amangiri le soir venu.

Taureau (20 avril – 20 mai)

Votre prochaine destination: Nord de la Californie

Votre cœur a traversé des montagnes russes et vous êtes prêt à passer à l’étape suivante de votre vie personnelle. Le moment est enfin venu de vous placer à l’avant-plan et de faire de la place pour prendre soin de vous-même. Réservez un vol pour le nord de la Californie, puis rendez-vous dans un complexe de luxe et planifiez des séances de spa à répétition. On se revoit en 2020, doux Taureau!

Gémeau (21 mai – 20 juin)

Votre prochaine destination: Croatie

Est-ce que votre tête s’arrête parfois d’aller à 100km/h ? Non, et en plus, ces derniers mois ont testé les limites de vos capacités intellectuelles. Vous avez surmonté tout ça, mais vous commencez à vous sentir dépassé. Heureusement, les vacances approchent et votre doigt est sur le point d’appuyer sur le bouton réserver. Pourrions-nous suggérer la Croatie où votre mode de vie occupé sera stimulé avec beaucoup à faire ? Vous nous remercierez plus tard.

Cancer (21 juin – 22 juillet)

Votre prochaine destination: Vermont

Vous vous êtes fait une bonne réputation en tant que nouvelle Marie Kondo en éliminant tout ce qui est inutile dans votre maison. Après avoir travaillé dur pour retrouver un sentiment de paix dans votre demeure, vous préférez passer les vacances à recevoir des gens dans votre petit chez vous. Cependant, vous ne pensez pas qu’un confortable chalet situé au milieu de la nature à couper le souffle du Vermont vous permettrait également de vous sentir comme chez vous avec vos proches ?

Lion (23 juillet – 22 août)

Votre prochaine destination: Paris

Qui peut gérer autant de rebondissements inattendus à la fois ? Certainement pas le flamboyant Lion. Étant donné que vous êtes généralement doué pour la détente et le style, il ne vous sera pas trop difficile d’organiser un voyage à Paris avec votre boo. Nous ne pouvons pas penser à un meilleur endroit pour nous envoler avec l’amour à votre bras et une tenue élégante pour faire tourner les têtes en vous pavanant dans les rues de la ville lumière, comme si c’était votre runway.

Vierge (23 août – 22 septembre)

Votre prochaine destination: Colombie-Britannique

Les gens ont-ils testé vos limites avec des projets à échéances ridicules et des attentes excessives ? Même si les gens aiment vous appeler Mère Teresa, il n’est pas sain de résoudre tous les problèmes de votre entourage en même temps. Pendant vos vacances, accordez-vous une pause et rétablissez l’équilibre en planifiant un voyage en Colombie-Britannique où vous pourrez commencer votre journée par une méditation et la terminer avec un peu d’après-ski.

Balance (23 septembre – 22 octobre)

Votre prochaine destination: Ibiza

Les finances vous préoccupent comme Miley Cyrus est obsédée par Cody Simpson. Heureusement, l’année se termine et il y a de la lumière au bout du tunnel. Pour célébrer la bonne nouvelle qui s’en vient, vous devriez vous récompenser du travail acharné que vous avez accompli en planifiant un voyage à Ibiza où vous combinerez tout ce que vous aimez, l’esthétisme et la fête. Vive le papillonnage !

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)

Votre prochaine destination: Tulum

Qu’il s’agisse d’un problème de santé qui vous a mis à l’envers cet automne ou d’une relation particulière, vous avez sérieusement besoin de temps pour vous-même. À l’approche des vacances, évitez les conversations animées avec vos proches et préparez autant de kits de yoga que possible. Bonjour, retraite de yoga pour éveiller l’âme ! Tulum vous attend, vous et votre belle âme.

Sagittaire (22 novembre – 21 décembre)

Votre prochaine destination: Inde

Vous êtes l’un des rares signes du zodiaque à avoir eu la belle vie l’année dernière ! Quelle chance. Alors que l’attention se porte sur les amis et la famille au cours de la fin de l’année, vous serez heureux de passer un peu de temps à préparer votre prochain voyage autour du monde. Vous avez déjà visité de nombreux coins autour du globe. Nous pensons donc que vous devriez y aller pour quelque chose de gros en cette saison des vacances. L’Inde vous appelle!

Capricorne (22 décembre – 19 janvier)

Votre prochaine destination: Pérou

Vous devriez probablement prévoir un peu de temps libre parce que votre carrière est en feu, vous collectionnez des étoiles d’or et nous savons à quel point vous aimez vous débarrasser de vos listes de tâches. Étant donné que vous êtes un peu trop performant, nous pensons que vous devriez choisir une destination de vacances qui n’est pas pour les âmes sensibles. Si vous êtes prêt à relever le défi, faites vos valises et dirigez-vous vers le Pérou, où vous aurez l’impression d’avoir réalisé quelque chose à la fin de chaque journée, même en vacances.

Verseau (20 janvier – 18 février)

Votre prochaine destination: Maroc

La carrière a été au centre de vos préoccupations au cours des derniers mois et vous terminez probablement l’année avec un nouveau titre ou une nouvelle aventure professionnelle. Félicitations, Verseau créatif ! Vous avez le droit de prendre des vacances bien méritées et nous pensons à un endroit où il fait chaud et où la culture est encore plus chaude. Que pensez-vous du Maroc ? On se voit là-bas !

Poisson (19 février – 20 mars)

Votre prochaine destination: Costa Rica

Être adulte peut parfois avoir l’air d’un mal de tête, mais dans votre cas, c’est comme si c’était trop tard – n’est-ce pas !? Vous avez probablement passé les derniers mois à réorganiser votre vie, en mettant l’accent sur vos finances, et vous économisez enfin plus que vous n’en dépensez. Au revoir, bottes Prada ! En guise de récompense pour votre détermination à mettre un peu d’ordre dans votre vie, nous pensons que vous devriez planifier des vacances là où la vie est belle et où on passe du bon temps. C’est l’heure du surf, Costa Rica !