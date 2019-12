Vous rêvez de belles plages de surf, de vous perdre dans la jungle et d’apprécier un smoothie végé les pieds dans le sable? La région de Nayarit qui englobe les villes de Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, Punta de Mita et Sayulita pourrait être votre prochaine destination!

1- La zone romantique du quartier Vieux Vallarta

Et oui, il existe bien une Zona Romantica au centre-ville de Puerto Vallarta, qui est l’épicentre de la région, là où l’on retrouve le Maleçon (cette fameuse promenade qui s’étend sur 1.5 Km de front de mer), la place publique ainsi que de nombreux commerces et restaurants. Parmi toutes ses attractions se cache la Zone Romantique que vous pouvez vous amuser à découvrir en déambulant dans la «Vieille Ville». On la nomme ainsi en raison de son ambiance vibrante, de ses bâtiments colorés et de son impressionnante concentration de restaurants et de bars à l’atmosphère romantique. La zone est également située à quelques minutes à pied de la plage de Los Muertos (dont le nom n’a par contre rien de romantique, il faut le dire) et de sa nouvelle installation artistique, Los Muertos Pier. Par ailleurs, de nombreux musiciens et artistes ambulants se retrouvent pour animer les rues aux abords de la promenade en bord de mer, afin de favoriser au mieux cette expérience des plus romantiques.

2- Les plages de surf de Riviera Nayarit

À l’ouest du centre-ville de Puerto Vallarta, en retrait de l’action, se trouve la région de Nuevo Vallarta, également appelée Riviera Nayarit. À l’image de la Riviera Maya qui s’est développée au fil du temps en périphérie de Playa del Carmen, Nuveo Vallarta est plus tranquille, moins achalandé et, comme son nom l’indique, plus moderne. C’est ici qu’on retrouve les grandes chaînes hôtelières et les vastes complexes en formule tout-inclus, mais aussi des kilomètres de plages où on peut marcher à l’infini et jouer dans les vagues. De fait, ce qui différencie le plus la côte ouest de la côte est mexicaine, ce sont bien ces vagues. Ici, la mer fait le bonheur des amateurs de surf, mais attention aux courants imprévisibles!

3- La «ville magique» de Sayulita

Saviez-vous que l’on retrouve 121 «pueblo magicos» à travers le Mexique? Ces 121 villes magiques ont été désignées comme telles par le gouvernement pour leur beauté naturelle, leur authenticité et leur hommage à la culture mexicaine. Parmi celles-ci, Sayulita est particulièrement charmante. Dans ce «village de pêcheurs et de surfeurs», à mi-chemin entre Punta Mita et Riviera Nayarit, il y règne une ambiance à la fois boho-cool et très créative. Tout est coloré et festif: des guirlandes de papier décorent les rues et la place publique pourrait être confondue avec une installation artistique temporaire tellement elle est originale. La plage se trouve tout près et on y croise de nombreux surfeurs à la recherche de la meilleure vague, ainsi que des comptoirs à café, smoothies et jus fraîchement pressés, qui viennent compléter l’offre de boutiques et de restaurants, tous plus mignons les uns que les autres. Et surtout, on ne manque pas d’aller faire un tour au Hippie Market. Après tout, on est à Sayulita, la bohème!

4- L’hôtel W Punta de Mita

À Punta de Mita, une petite station balnéaire située à une vingtaine de minutes de Sayulita et reconnue pour ses hôtels de luxe, ses plages sauvages quasi désertes et ses vagues parfaites, on trouve le seul et unique hôtel de la collection W Escapes au Mexique, le W Punta de Mita et… il faut le voir pour le croire! Avec ses luxueuses villas nichées dans la jungle mexicaine et sa piscine transparente d’où on peut admirer la mer, le cadre fait rêver. Le seul hic: la nuitée est exorbitante, mais on se console en optant pour un «passe de jour», qui nous permet de nous prélasser au bord de la piscine, ou en réservant une table dans l’un de ses excellents restaurants (le Chevycheria a été construit dans un camion Chevy des années 1950 remorqué en bord de la plage). On s’y rend de préférence en fin de journée pour apprécier le coucher de soleil depuis une passerelle surélevée, conçue à l’aide de 700 000 tuiles de céramique et qui forme un passage de l’accueil jusqu’à l’océan. Magique!

5- Monkey Mountain

À une quinzaine de minutes en voiture de Punta de Mita se trouve l’entrée (très secrète) du sentier de marche de Monkey Mountain. On découvre cette montagne verdoyante en sillonnant le parcours de marche (assez facile) qui s’étend sur 1,5 km à travers la forêt tropicale. Le sentier mène au sommet de cette vaste montagne d’où on peut admirer une vue panoramique sur l’océan, qui s’étend de Punta Mita à Sayulita. Ici, on est loin des Parcs Nationaux avec affichettes et directions: le lieu est sauvage, l’endroit est désert et on est laissé à nous-mêmes (mais si on le souhaite, on peut faire appel aux services d’un guide). Une chose est sûre: on se sent véritablement seule au monde dans Monkey Mountain… et on déconnecte totalement!