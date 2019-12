À Istanbul, en Turquie : la convivialité du quartier ou l’élégance d’un palace

C’est simple, j’irais à Istanbul juste pour me faire dorloter au hammam ! Car quel délicieux moment on y passe entre femmes… Deux options s’offrent à nous : le bain public de quartier, tel cet établissement historique qu’est le Hammam Kiliç Ali Paşa, dans le quartier de Tophane, et le hammam intégré à un palace comme celui de l’hôtel Raffles Istanbul, situé dans ce nouveau carrefour de shopping à la mode qu’est le Zorlu Center. Tuyau: quand on n’a jamais vécu cette expérience et qu’on n’en connaît pas le déroulement, il est sans doute préférable de se faire initier à l’hôtel. Ensuite, on saura qu’on garde notre dessous sous le mince drap de bain ; qu’on se détend d’abord sur la pierre de marbre chauffée, au centre de la salle d’eau ; qu’on doit s’abandonner aux mains expertes de la dame qui s’occupe de nous ; que le rituel comprend plusieurs étapes dont un shampoing et un mémorable enveloppement de mousse parfumée. Ensuite, que vienne Morphée !