En collaboration avec

Temps de préparation : 5 minutes

Temps de cuisson : 5 minutes

Portions : 4

INGRÉDIENTS

1 tasse de beurre de noisettes biologique PRANA

⅓ tasse de poudre de cacao crue biologique PRANA

¼ tasse + 1 c. à soupe de sirop d’érable

1 c. à thé d’extrait de vanille

1 pincée de sel de mer d’Algarve non raffiné biologique PRANA

PRÉPARATION

Verser tous les ingrédients dans un mélangeur électrique et activer pour un maximum de 20 secondes. Une fois que le mélange est bien lisse, le transférer dans un pot Mason à grande ouverture. Se conserve au réfrigérateur jusqu’à 3 mois ou à température pièce jusqu’à 2 mois.

Si vous constatez une légère séparation de votre recette une fois finie et rangée, vous n’avez pas à vous inquiéter, ce n’est que l’huile du beurre de noisette qui se sépare naturellement. Trois coups de cuillère et c’est réglé !

Cette recette nous a été fournie par Prana.

Psitt! Les nouvelles bouchées Mont Rocher de Prana sont un must chocolaté pour les Fêtes. Boîte de 12 rochers, 7,99$. Exclusivement à pranasnacks.com pour un temps limité.