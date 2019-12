Like It’s Christmas – The Jonas Brothers

Kevin, Joe et Nick nous plongent dans l’esprit des fêtes avec ce hit pop qui goûte la canne en bonbon!

Make It To Christmas – Alessia Cara

La Canadienne nous offre une chanson originale entraînante, idéale pour décorer le sapin!

Baby It’s Cold Outside – John Legend and Kelly Clarkson

Notre mari imaginaire John Legend et la superbe Kelly Clarkson nous offrent un remix feutré de cette chanson classique, à la sauce 2019. #consentement

All I Want for Christmas is You – Mariah Carey

Le classique des classiques des party de Noël se paie un peu de renouveau… en vidéo! Des nouvelles images du vidéo original viennent d’être lancées.

Le sentier de neige – Safia Nolin

La douce et triste énergie de Safia, sa voix profonde, et cette chanson d’antan. Nostalgie garantie!

Michael Bublé – White Christmas

Une nouvelle version de cette parfaite chanson, par la voix grave du crooner canadien? On dit oui!

It’s the Most Wonderful Time of the Year – Lea Michele

La grande voix américaine qu’on a connue dans la télésérie Glee enchante nos oreilles, comme toujours.

Bientôt ce sera Noël – Damien Robitaille

On a-do-re cette chanson Noël originale du chanteur franco-ontarien! Et tout son disque, d’ailleurs.

A Hand for Mrs. Claus – Idina Menzel ft Ariana Grande

La star de Broadway et nulle autre qu’Ariana Grande chante Noël dans cette pièce jazzée.

Just Ain’t Christmas – Ne-Yo

Celui qui nous a offert So Sick et autres rythmes se la joue Noël R&B et sexy dans cette chanson originale.

All I Want – Liam Payne

Le joli minois qu’on a connu dans le boys band One Direction propose une douce chanson de Noël un brin mélancolique. (Et un clip animé assez spécial!)

Mon premier sapin blanc – Roch Voisine

Roch + Noël = perfection!

En attendant Noël – Isabelle Boulay

La voix puissante d’Isabelle nous transporte directement dans l’esprit des fêtes! C’est son premier disque du temps des fêtes, et c’est déjà un classique.

Coconut Christmas – The Lost Fingers

The Lost Fingers réussissent un autre bon coup avec cette chanson qui sent le soleil plus que la tempête de neige!

Joyeuses Fêtes!