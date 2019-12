The King

Ce drame d’époque retrace — avec pas mal de libertés — l’ascension au trône d’Angleterre du roi Henry V (joué avec brio par Timothée Chalamet, qu’on a adoré dans Call me by your name) et la bataille d’Azincourt qui s’ensuit, opposant, durant la guerre des Cent Ans, les Anglais aux Français. S’ajoutent au casting Lily-Rose Depp et Robert Pattinson, qui incarne le fils du roi de France avec un accent dont on se serait passé…

Disponible dès maintenant.

The Crown – Saison 3

Après Claire Foy, c’est désormais au tour d’Olivia Colman de prêter ses traits pour jouer la reine Elizabeth II dans les coulisses de la monarchie britannique. L’actrice (qu’on est ravie de retrouver après la fin de l’excellente série Fleabag) donne vie, avec toutes les nuances nécessaires, à un personnage à la fois humain et symbolique. On ne peut que s’incliner devant tant de talent!

Disponible dès maintenant.

The End of the fu***ing world – Saison 2

Avis aux fans de la première saison: la série noire — qui suivait la cavale de deux ados en colère — reprend du service. Une bonne nouvelle pour ceux que la fin tragique avait laissé sur leur faim (on n’en dira pas plus)…!

Disponible dès maintenant.

Lawrence of Arabia: version restaurée

Ce drame, sorti en 1962, retrace l’épopée grandiose de l’officier britannique T.E. Lawrence pendant la Première Guerre mondiale. À l’époque, le film a remporté sept statuettes aux Oscars, dont celle du meilleur film. On ne passe donc pas à côté de ce chef-d’œuvre du septième art (mais on s’arme de patience: il dure 3h45 et des poussières…!).

Disponible dès maintenant.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

À Ebbing, au Missouri, une mère de famille (jouée par Frances McDormand, qui a obtenu l’Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle) décide de louer trois panneaux publicitaires pour questionner la police sur le viol et le meurtre de sa fille, toujours pas résolus. Le film, d’une puissance sans pareil, montre comment un drame est capable de déchirer une petite ville du fin fond des États-Unis.

Disponible dès maintenant.

Florence Foster Jenkins

Ce film biographique retrace la vie de Florence Foster Jenkins (incarnée par la talentueuse Meryl Streep), une riche américaine, chanteuse d’opéra… sans une once de talent! Le résultat est à la fois drôle et touchant.

Disponible dès maintenant.

Breakfast, Lunch and Dinner

Après In the mind of a chef, David Chang signe une nouvelle docusérie gourmande. Le concept? Chaque épisode suit le chef et une célébrité — Seth Rogen, Chrissy Teigen, Lena Waithe ou Kate McKinnon — dans une ville à travers le monde, de Vancouver à Phnom Penh, afin d’en découvrir les spécialités et les meilleurs restos. Ça donne faim!

Disponible dès maintenant.

Workin’ Moms – Saison 3

Ah, les affres de la maternité! Cette «drôlissime» série canadienne — réalisée par Catherine Reitman qui joue aussi le rôle principal — suit avec humour les déboires d’un groupe de mères, qui jonglent carrière, famille et vie amoureuse. Divertissant au plus haut point!

Disponible dès maintenant.

The Irishman

Le film tant attendu de cette fin d’année 2019, c’est lui: signé du réalisateur Martin Scorsese (à qui l’on doit le classique Taxi Driver) et mettant en vedette un casting cinq étoiles — Robert de Niro et Al Pacino en tête —, il nous plonge dans les souvenirs d’un ancien maffieux, Frank Sheeran, surnommé «The Irishman».

Disponible dès le 27 novembre.

Marriage Story

Scarlett Johansson et Adam Driver s’opposent à l’écran dans ce film qui suit un couple emmêlé dans un divorce acerbe… et qui pourrait, d’après les dires, remporter un Oscar!

Disponible dès le 6 décembre.