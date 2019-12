Holiday in the Wild

Gentillet, le film suit les aventures d’une mère de famille (jouée par Kristin Davis, que les fans de Sex and the City seront content de retrouver à l’écran), qui décide de s’envoler en solo pour l’Afrique, quand son mari la quitte. Sans surprise, comme dans toute comédie romantique, une histoire d’amour s’ensuit!

Disponible dès maintenant.

Let it Snow

Cette comédie signée Netflix s’infiltre dans le quotidien — et la vie amoureuse — d’adolescents (dont Kiernan Shipka, qu’on adore dans la série Chilling Adventures of Sabrina) à la veille de Noël, dans petite ville américaine.

Disponible dès maintenant.

The Knight before Christmas

Un chevalier du Moyen-Âge se retrouve transporté dans le monde d’aujourd’hui, et fait la connaissance d’une professeure d’histoire (ça tombe bien!) en pleine désillusion amoureuse. L’histoire est certes cousue de fil blanc mais on n’en demande pas plus de cette comédie divertissante!

Disponible dès maintenant.

Christmas Inheritance

Une jeune héritière gâtée se voit contrainte par son père d’aller rendre visite à l’ancien associé de ce dernier, dans son village natal, pour pouvoir reprendre le flambeau de l’entreprise familiale… et de connaître au passage les joies d’une vie «normale».

Disponible dès maintenant.

A Christmas Prince: The Royal Baby

Après la rencontre amoureuse et le mariage, ce dernier volet de la trilogie A Christmas Prince se concentre sur la grossesse d’Amber — roturière américaine ayant épousé le roi Richard d’Aldovie — sur fond de prophétie dramatique.

Disponible dès le 5 décembre.

Home for Christmas – Saison 1

Dans cette série norvégienne, Johanne, célibataire invétérée, s’invente un copain de toute pièce pour éviter les questions désagréables lors des soupers de famille. Seul hic: la famille en question s’attend à voir son chum débarquer à Noël et elle a donc 24 jours pour rencontrer l’âme soeur!

Disponible dès le 5 décembre.

Jack Whitehall: Christmas with my Father

Après Jack Whitehall: Travel with my Father — qui suivait l’humoriste anglais en voyage avec son père, un Britannique pompeux qui a du mal à s’acclimater en-dehors de la haute société londonienne —, Jack Whitehall retrouve son paternel sur scène lors d’un show d’humour qui promet de nous faire rire aux larmes!

Disponible dès le 12 décembre.

The Nutcracker and the Four Realms

On se laisse envahir par la magie de Noël grâce à ce film fantastique, qui reprend (avec pas mal de libertés) l’histoire du fameux conte pour enfants, Le Casse-Noisette, à la sauce Disney.

Disponible dès maintenant.

The Night Before

Trois amis d’enfance décident de dire adieu à leur tradition de passer Noël ensemble… en faisant la fête pour la dernière fois! La comédie, à l’humour légèrement lourd, a au moins le mérite d’être divertissante.

Disponible dès maintenant.

Bridget Jones’s Diary

On ne se lasse pas de visionner ce classique de Noël qui suit les déboires amoureux de Bridget Jones, une trentenaire londonienne légèrement paumée. À regarder et à re-regarder!

Disponible dès maintenant.

Joyeux temps des Fêtes !