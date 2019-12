Les arbres verdissent, les champs fleurissent et nos envies se hérissent alors qu’on retire des vêtements pour laisser le soleil caresser notre peau. Quoi de plus relaxant, pour faire déborder notre imagination et pour mousser nos fantasmes, que de s’enfiévrer de mots sulfureux. On se laisse tenter par ces dix plumes érotiques!