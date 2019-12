Le souk – qu’on avait l’habitude d’appeler le souk @ sat jusqu’à l’an dernier – est le passage obligé de tout Montréalais sensible à l’art de vivre. Dans l’effervescence des festivités de fin d’année, les amateurs d’achat local y font des trouvailles pour la cuisine, la garde-robe et la maison; les férus de design y viennent à la recherche d’objets exclusifs tout en découvrant les nouveaux venus de la communauté; et les curieux se laissent étonner par l’étendue du talent québécois.

«Le souk fait partie de la tradition montréalaise », affirme Azamit, qui a notamment travaillé comme styliste à ELLE Québec pendant près de 20 ans et a lancé In Toto, une entreprise de narration visuelle qui met en scène le design contemporain dans des expériences esthétiques captivantes. C’est sous cette ombrelle que sont nés les projets de boutiques éphémères Azamit Pop-up Home et Montréal à Milan.

L’instigatrice de ce marché public, qu’elle orchestre depuis 2003, n’avait pourtant rien planifié. «Le souk est né d’une initiative personnelle, alors que je voulais aider une amie créatrice de bijoux à exposer ses échantillons. Dans ce processus, je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas de plateforme pour réunir les designers contemporains d’ici et la clientèle intéressée à ces créations.»

La Société des arts technologiques (SAT) s’est présentée par un concours de circonstances, et ç’a été la vitrine parfaite pour le projet, qui consistait à aménager un appartement à la scénographie minimaliste inspirée de tatamis japonais, tout en mettant en valeur le local. «Je croyais faire une seule année. Mais à l’automne suivant, je me suis retrouvée à l’organiser une deuxième fois, puis une troisième fois… si bien qu’aujourd’hui je le vois comme ma responsabilité auprès de la communauté», raconte Azamit.

Aujourd’hui, le marché rassemble une sélection d’artistes émergents et établis qui redéfinissent la scène du design d’ici tout en le démocratisant. «Depuis cinq, sept ans, ce n’est pas seulement un événement shopping, c’est aussi un laboratoire pour les designers et un lieu de recherche pour les professionnels. La qualité des projets a monté d’un cran, et le souk a su briser la barrière de la langue en réunissant les créateurs anglophones et francophones, de même qu’en donnant naissance à des collaborations inédites.

Depuis 2004, c’est un jury, renouvelé chaque année, qui choisit les candidats en s’assurant de garder un équilibre entre les différentes sections: «Tout le monde peut participer, tant que le produit est local et qu’il respecte des critères d’esthétique, de créativité, d’innovation et de maîtrise technique.»

La cuvée 2019 sera marquée par diverses expériences, dont une collaboration avec Nicolas Fonseca, de Mister Jaune, créateur des expériences gastronomiques In the Mouth. «De plus, ajoute Azamit, nous préparons des discussions sur le design thinking et sur le design local. Nous organiserons une activité pour les enfants sur l’avenir du design. Puis, nous revoyons la manière de magasiner pour le secteur de la mode. En somme, nous souhaitons miser surtout sur l’engagement et les conversations qui existent déjà au souk. Mon rêve est que l’achat et la création locale fassent partie de l’art de vivre au quotidien, pas seulement pendant les fêtes.»

soukmtl.com