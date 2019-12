Comment as-tu réagi quand tu as su que tu étais une des 10 filles à suivre selon le ELLE Québec?

J’ai crié! J’en suis tellement honorée. J’ai souvent eu envie d’abandonner ma carrière musicale, surtout quand j’avais l’impression que personne ne m’écoutait. Tout a changé quand je me suis mise à la visualisation. J’ai souhaité être nommée dans la catégorie Révélation de l’année à l’ADISQ, apparaître dans le ELLE Québec et me retrouver dans une publicité de Sephora. Et c’est arrivé! J’ai encore plein de buts à atteindre. Je dois juste rester calme et patiente, en me fixant des objectifs.

As-tu l’impression que tu n’as pas été suffisamment patiente par le passé?

Disons que j’ai dû apprendre à me concentrer sur la musique. C’est ce qui m’a beaucoup aidée à atteindre la qualité de mon album Irréversible, selon moi. Quand je l’ai créé, j’étais vraiment dans un cocon. Le téléphone ne sonnait plus tellement je refusais de sortir! (Rires) Cette fois, j’ai fait de la musique pour moi, sans calculer. Ça amène beaucoup de beau de ne pas se mettre de pression. Cet opus, c’est ma prise de position.