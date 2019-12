Tu as eu droit à une belle consécration cette année en étant nommée dans la courte liste des prix Polaris pour ton plus récent opus. Est-ce que tu t’y attendais?

Ça m’a vraiment surprise! Pendant longtemps, j’ai travaillé dans l’ombre. J’ai toujours fait de la musique pour moi, en espérant un jour en vivre. Pour être bien honnête, je suis contente d’avoir eu du succès seulement à la fin de ma vingtaine! C’est une super belle école de créer par conviction artistique, sans rien attendre en retour.

Ce que tu fais d’ailleurs à ta manière en allant maintenant dans une toute nouvelle direction malgré le succès…

Oui, on peut voir ça comme ça! (Rires) J’ai commencé à être fatiguée de jouer dans les clubs, ce qui m’a poussée à m’en éloigner. Il faut savoir prendre soin de soi! J’ai aussi réalisé que je n’avais aucune envie de me répéter. Aujourd’hui, je me réinvente en allant vers un son plus pop, dans les influences de Lana Del Rey et Stevie Nicks. Je suis d’ailleurs en train de monter un nouveau groupe!

Qu’as-tu envie d’aborder dans tes nouvelles chansons?

C’est encore flou, mais je pense beaucoup à la pression de la société. J’ai longtemps été extrêmement dure envers moi-même. Nous sommes constamment confrontées à des images de perfection, des reportages sur la chirurgie, des publicités sur le maquillage.. Ça peut vite devenir toxique. Il y a de quoi paniquer! Je nous souhaite plus de douceur, d’empathie et de tolérance dans ce monde très dur. Qui sait, ma musique ira peut-être en ce sens!