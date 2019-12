Ton témoignage vidéo sur le deuil de ton amoureux est rapidement devenu viral. T’attendais-tu à cet accueil?

Tellement pas! C’était un pas vers le public, qui l’a reçu d’une manière tellement touchante. J’en entends autant parler que de mon rôle dans Max et Livia! Quand j’ai perdu Clément à 16 ans, dans un accident de vélo, j’ai vécu une phase très sombre. J’ai consulté rapidement, et ça m’a énormément aidée à mieux comprendre ce qui se passait dans ma tête. En enregistrant la capsule deux ans plus tard, j’ai réalisé à quel point je n’étais pas seule à vivre des émotions aussi difficiles. Il faut en parler si on ne se sent pas bien!

Réalises-tu que tu es un modèle de résilience pour certaines personnes?

Je suis très heureuse si je peux être un modèle pour mes fans! Je suis la preuve vivante qu’on peut se remettre d’une épreuve si on se donne du love. On peut aller tellement loin avec l’amour-propre.