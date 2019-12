Après des années de jeu, qu’est-ce qui t’as donné envie de revenir à la musique?

Elle n’a jamais été bien loin, la musique, mais j’ai dû mettre mes aspirations de côté quand j’ai obtenu le rôle de Raphaëlle dans Jérémie. Il y a deux ans, j’ai eu un peu de temps pour moi et je n’ai pas hésité une seconde. J’ai eu envie de revenir à ma passion première! Ç’a été beaucoup de travail, d’essais-erreurs, de recherche musicale… De fil en aiguille, je suis arrivée avec Cool It.

Un EP qui t’éloigne significativement de tes années à Mixmania 2…

Wow, tu me ramènes loin! (Rires…) Oui, vraiment. Pendant longtemps, j’ai voulu me dissocier de cette image en fuyant la pop comme la peste. Je voulais être une artiiiiste. Avec le temps, j’ai compris que la pop peut être très intelligente et pertinente! J’ai donc opté pour un son électro pop super assumé.