Comptes-tu aller dans la même direction avec ton nouvel opus?

Oui! On a déjà sorti deux extraits, Ice Cream et Animal, qui préparent mes fans à la prochaine étape! Je suis en train de composer en ce moment même. Je veux surtout parler de liberté, un thème extrêmement important pour moi, thème qui traverse d’ailleurs toute mon œuvre. On ne répète pas assez qu’il faut s’accepter, s’aimer soi-même et prendre soin de soi. Plus on évolue en tant qu’être humain, plus on peut aimer les autres. Beaucoup trop de gens sont mis de côté, que ce soit les personnes trans, non binaires ou même encore les femmes…