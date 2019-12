Si l’on omet le réveil brutal à 6 h du matin et le lendemain de veille causé par un souper trop arrosé avec les gars de la Distillerie du St. Laurent, c’était exactement ce que l’on s’était imaginé. Transportez-vous aussi au bord de la mer en versant une larme de leur Gin Vieux sur vos mollusques.

INGRÉDIENTS

2 oz de gin ST. LAURENT

0,5 oz de vermouth sec LAB VAL CAUDALIES

1 c. à thé de saumure d’olives vertes

GARNITURE

1 feuille de nori

OUTILS

Verre à mélanger Cuillère

ÉTAPES

Verser tous les ingrédients dans le verre à mélanger. Remplir le verre à mélanger de glaçons, puis mélanger à l’aide de la cuillère. Filtrer dans un verre rafraîchi. Garnir de la feuille de nori.

Vermouth sec LAB VAL CAUDALIES, 24,95$ saq.com



Le livre L’Apéro au Québec est un livre de Rose De Simard et Max Coubès, paru chez KO Éditions. À découvrir dans ce livre: 55 cocktails à base d’alcool québécois et d’ingrédients frais de saison, 14 reportages chez des distillateurs, des brasseurs et des producteurs qui font briller l’industrie des spiritueux aux quatre coins de la province, des techniques et des astuces de bar pour réussir ses cocktails à la maison. 29,95$