Art et design

Byron et Dexter Peart, les jumeaux montréalais derrière la marque luxe d’accessoires de voyage WANT Les Essentiels, viennent de lancer une toute nouvelle entreprise. Goodee met en lumière des meubles et des accessoires pour la maison savamment choisis pour leur impact social ou environnemental fort. De magnifiques objets design qui rehaussent notre déco et sauvent le monde? On ne peut que vouloir en savoir plus.