La réalisatrice et directrice photo, Sophie Deraspe, impose une vision audacieuse et riche de ce drame familial. Au centre de la tragédie: Antigone qui a quitté l’Algérie pour venir s’établir au Québec avec sa famille. Elle fera face à une série d’épreuves: son frère ainé, injustement tué par un policier, et son frère cadet, traité en justice pour trafic de drogue et menacé d’expulsion. Antigone risque le tout pour le tout afin de défendre ses proches en affrontant les autorités au nom de l’amour et de la solidarité.

À surveiller, dans le rôle-titre, Nahéma Ricci, une jeune actrice au regard perçant qui vous scotchera à votre siège. En salle le 8 novembre.