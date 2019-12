Quels sont tes coups de cœur de la collection d’automne 2019 RW&CO?

J’adore l’ensemble blazer pantalon que je portais au lancement. Il a une superbe coupe et met la silhouette en valeur. Je trouve qu’il y a plusieurs pièces qui offrent de la versatilité, sans nécessairement avoir besoin d’une tonne d’accessoires pour donner du caractère. Il s’agit de les styliser et de les porter à sa manière pour personnaliser son look. Les textures et les tissus sont super! Il arrive parfois que les tissus en lainage soient secs ou qu’ils piquent, mais ce n’est pas du tout le cas pour cette collection!

Que ce soit dans ta routine beauté ou en général, quel est ton meilleur truc au quotidien pour gagner du temps?

Essayer de ne pas dormir le visage écrasé dans son oreiller. C’est tout simple mais, de dormir sur le dos, fait en sorte que le visage soit moins magané le matin et les plis moins présents. C’est vraiment super, c’est efficace et ça ne coûte pas cher!

Quelle est ta dernière destination coup de cœur? Y a-t-il une ville ou un pays en particulier qui t’a marquée?

Je suis allée une nuit en Ukraine pour une séance photo et je réalise que je n’ai pas visité du tout l’Europe de l’Est. Dans des pays comme ça, quand la génération se relève après des épisodes de guerres prolongées, c’est intéressant de voir vers quoi ils ont envie de se lancer. Il y a tellement d’absolu dans cette façon-là de vivre ces élans, je trouve ça vraiment beau et je compte y retourner bientôt!

Quelle est ta nouvelle adresse préférée à Montréal?

La Librairie de Verdun. Ça faisait des années que j’avais arrêté de lire. J’avais de la difficulté à trouver des livres qui m’accrochait, ça me décourageait d’autant plus que je lisais beaucoup lorsque j’étais jeune. J’étais sur le point d’abandonner, de me dire que j’avais aimé lire pendant une période de ma vie et qu’elle était maintenant révolue, quand j’ai décidé que non. Il y a tellement de choses à lire qui sont extraordinaires, et j’aime profondément lire. J’ai donc recommencé par de tous petits livres. Il y a un excellent conseiller-vendeur à la librairie qui s’appelle Billy. Je trouve qu’il saisit vite ton style de livres et qu’il conseille vraiment bien. J’ai renoué avec la lecture grâce à lui et j’ai maintenant hâte de me plonger dans les livres qu’il m’a recommandés. Ça fait du bien de retrouver cet espace-là, je suis vraiment contente.

Quel est ton podcast du moment?

Je n’avais pas vu J’aime Hydro sur scène, alors je l’ai écouté en podcasts et j’ai vraiment aimé ça! Je me rends compte que j’écoutais plus de podcasts en anglais, et je suis contente de voir qu’avec des podcasts comme Pourquoi Julie, les gens réalisent que c’est aussi le fun des podcasts en français. Pour contrer l’habitude du cellulaire dans la main en auto, c’est formidable. C’est des petits épisodes, l’histoire est facile à suivre, tu es engagé et ce n’est pas une lecture monotone, je trouve ça vraiment bien!



