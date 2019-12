Vous connaissez une femme canadienne qui fait une différence auprès des autres? C’est votre chance d’honorer son implication et son dévouement auprès de la communauté. Proposez sa nomination au programme canadien annuel des prix Femmes de Valeur 2020. Vous avez jusqu’au 5 janvier pour le faire.

À travers ce programme L’Oréal Paris souhaite mettre en lumière le travail inspirant de femmes Canadiennes qui se distinguent de par les actions qu’elles mènent et le temps qu’elles consacrent aux autres. Les 10 lauréates sélectionnées parmi les candidates recevront ainsi la somme totale de 110 000 $ et joindront la communauté des Femmes de Valeur, une plate-forme nationale visant à promouvoir leurs causes et encourager le bénévolat à travers le Canada. Elles se verront aussi offrir un voyage toutes dépenses payées à Toronto et seront reconnues lors du gala tenu le 8 mars 2020 – Journée internationale de la femme.

Cliquez ici pour soumettre une nomination.

Jetez un œil au gala 2019, présenté par Aja Naomi King l’actrice vedette de How To Get Away With Murder et porte-parole de L’Oréal Paris.