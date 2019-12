SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre)

Vous aimez l’ambiance exaltée de la saison des fêtes. Après le 10, vous aurez l’énergie physique pour réaliser tous vos projets. Si vous êtes célibataire et prête à faire de nouvelles rencontres, n’oubliez pas d’emporter un sac (et de la lingerie!) lorsque vous sortez. Les nuits risquent d’être chaudes et inattendues sur le plan intime. La pleine lune vous remplira d’une énergie supplémentaire, ce qui facilitera les conversations, le lâcher-prise… et les orgasmes multiples!

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier)

Accordez un peu moins d’importance à votre travail et un peu plus à votre vie sexuelle. Vous percevrez certains changements soudains dans votre libido. Alimentez la passion avec des méthodes qui fonctionnent bien pour vous. Parler de votre intimité deviendra votre principale activité la dernière semaine du mois alors que les planètes entrent dans votre troisième maison de la technologie, de la communication et de l’amitié. Les résultats se feront sentir: après les vacances, vous vous sentirez beaucoup plus excitée et votre confiance reviendra.

VERSEAU (21 janvier – 19 février)

Odeurs, goûts, sons, vibrations… En décembre vous aurez envie de tout essayer! L’odorat, en particulier, est un puissant aphrodisiaque: explorez donc de nouvelles huiles et de l’encens. En-dehors de la chambre à coucher, vous serez tout aussi occupée jusqu’au Nouvel An. Une chance: vous aurez toujours de l’énergie! Un nouvel intérêt suscitera votre curiosité et retiendra toute votre attention lors de la pleine lune. Explorez cette avenue avec ouverture et laissez-vous transporter par le plaisir dans votre univers intime.

POISSONS (20 février – 20 mars)

La masturbation sera la réponse en décembre. Pourquoi continuer d’essayer de tout expliquer quand vous pouvez le faire vous-même? Prenez le temps de rester au lit et de vous faire du bien. Votre corps et votre esprit en ont bien besoin! La pleine lune attisera de nouveau la romance, ce qui rendra votre partenaire encore plus excitant. Cependant, l’anxiété peut prendre le dessus si vous oubliez toutes vos responsabilités au début du mois. Alors, assurez-vous de payer vos factures et de vous informer sur votre horaire pour le temps des fêtes!

BÉLIER (21 mars – 20 avril)

La motivation ne sera pas de votre côté ce mois-ci. Permettez-vous d’être plus vulnérable et proche de vos émotions en ce moment et relâchez votre garde au niveau sexuel. Ouvrez certaines portes que vous avez fermées sans raison. Qui sait, vous découvrirez peut-être quelque chose qui vous excite plus que vous ne le pensiez. Jouez avec vos fantasmes et soyez curieuse. Prenez soin de vous, tant de votre corps que de votre esprit. Ça vous fera le plus grand bien (et vous aurez besoin de votre incroyable motivation le mois prochain)!



TAUREAU (20 avril – 21 mai)

N’essayez pas d’éviter les drames en gardant vos sentiments secrets. Les personnes de votre entourage se montreront plus à l’écoute de vous et de vos signaux. Vous aurez envie d’hiberner au milieu du mois. Allez-y : prenez de bonnes collations, rechargez vos batteries, essayez différents produits, etc. Vous serez prête à affronter de nouvelles personnes durant les vacances. Sommeil et jouissance sont les mots-clés : l’année 2019 a été une montagne russe d’émotions, c’est maintenant le temps de reconnecter avec votre corps!

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin)

Sur le plan sexuel, vous devrez vous débrouiller seule jusqu’à la mi-décembre. Votre anxiété prendra beaucoup de place. Heureusement, vous serez ensuite en feu! Les vacances qui arrivent et le niveau d’énergie élevé des gens qui vous entourent vous feront sentir pétillante. Vous allez vouloir surprendre votre partenaire ce mois-ci. Prenez davantage conscience de vos besoins sexuels en ajoutant plus de plaisir. Restez honnête, restez vraie et exprimez-vous. Vos besoins sexuels sont variables, il faut donc que vous soyiez à l’écoute pour améliorer votre intimité.

CANCER (22 juin – 23 juillet)

La spiritualité et la sexualité fusionneront ce mois-ci alors que vous recherchez plus de sens et de clarté. Réfléchissez à vos propres objectifs sexuels. Si vous n’êtes pas capable d’être seule, soyez-en conscience et exercez-vous à avoir le plus d’indépendance possible. Alors que nous approchons de la pleine lune en cancer, augmentez d’un cran votre plaisir avec le sexe sacré : tantra, kundalini, kama sutra, etc. Faites vos recherches et explorerez avec curiosité. Les résultats seront un cadeau de vous à vous pour les années à venir.

LION (24 juillet – 23 août)

La première semaine de décembre vous donnera l’impression de tourner en rond. Choisissez la douceur et ne laissez pas la situation gâcher votre vie sexuelle et intime. Les choses changeront radicalement après cette dure semaine! Un élan de confiance se traduit bien dans votre vie sexuelle et quiconque a la chance de partager votre existence est très heureux. Restez humble à l’approche de la pleine lune. Profitez du véritable enthousiasme que vous ressentez et soyez plus intense dans la chambre à coucher.

VIERGE (24 août – 23 septembre)

Tous vos plans iront bon train ce mois-ci. Ne vous en faites pas avec les petits détails et revoyez vos attentes personnelles. Décembre sera un moment pour passer du temps seule, réfléchir et faire le ménage dans vos pensées. Planifiez une journée au spa entre amies ou un petit luxe qui vous fait sentir bien, comme de la lingerie. Prévoyez du temps «sexy» à votre horaire. Ça aura pour effet de vous mettre de bonne humeur. La planification a toujours un petit quelque chose d’excitant.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre)

En décembre, vous devrez ralentir un instant et prendre du recul. Votre énergie sera un peu plus élevée et vous aspirerez à plus de liberté. Qu’est-ce que le désir de liberté signifie pour votre vie sexuelle? Vous voulez quelque chose de nouveau et de différent qui vous allume. Pourquoi ne pas essayer un nouveau genre de porno? Tout ce qui permettra à votre esprit de se détendre tout en étant excité fera l’affaire. Vous pourriez découvrir de nouveaux désirs si vous libérez suffisamment votre esprit.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre)

Durant tout le mois, accordez-vous des moments de détente et des petits bonheurs autant que possible. Vous en ressentirez rapidement les effets. Choisissez avec soin les opportunités sexuelles, en mettant l’accent sur la romance. La pleine lune de décembre mettra en lumière les quelques zones grises qu’il vous reste à éliminer. Évitez les creux sexuels après les vacances en ajoutant dès maintenant du piquant à votre relation. C’est différent pour chacune, mais il est toujours bon de commencer en intégrant quelque chose de nouveau à votre sexualité.