Ces dernières années, un tout nouveau vocabulaire entourant le genre, l’identité et l’orientation sexuelle a fait son apparition. Des mots comme «agenre», «non-binaire» et «demisexuel» se font de plus en plus entendre. Si les concepts qu’ils représentent n’ont rien de nouveau, ces néologismes, démocratisés par une jeunesse désireuse de mettre les mots justes sur son expérience, témoignent d’une transformation profonde de notre société.