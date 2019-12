SAGITTAIRE

23 novembre-21 décembre

La Sagittaire farouchement indépendante, on la connaît par cœur. Mais qu’en est-il de celle qui rêve secrètement d’un port d’attache auquel elle peut revenir selon l’humeur? Est-ce un brin utopique, voire égoïste? Ce n’est certes pas à moi de trancher, mais bien à l’être singulier (il a intérêt à l’être pour vous séduire) qui apparaîtra bientôt dans votre vie. De grâce, ne lui servez pas la version «courant d’air» de vous-même. Un vent doux et léger vous entraînera beaucoup plus loin.

CAPRICORNE

22 décembre-20 janvier

Tendresse, regrets ou nostalgie? La famille, qu’elle soit de sang ou de choix, sera au cœur de vos pensées. Avouez que ça tombe bien: voici le meilleur moment pour faire la paix avec elle ou pour lui exprimer votre gratitude éternelle, juste à temps pour Noël.

VERSEAU

21 janvier-19 février

On ne vantera jamais assez le côté libérateur du désordre! Mais bon, à vous voir surnager en plein chaos, il y a de quoi s’interroger sur votre envie de vous perdre dans un océan… de quoi déjà? Peu importe. Car ce qui compte, c’est de reprendre le pouvoir sur votre vie. Une remontée à la fois.

POISSONS

20 février-20 mars

Avec les petits soucis qui se pointent à l’horizon, vous aurez envie de fuir. Mais de grâce, résistez! Vous perdriez beaucoup à ne pas regarder les choses en face. Ou sous un nouvel angle. En prime, vous aurez une idée brillante pour finir l’année en beauté, et créer la surprise autour de vous.

BÉLIER

21mars-20 avril

«Mieux vaut une amère vérité qu’un doux mensonge», prétend cet obscur proverbe russe. Mais est-ce bien vrai? Eh bien, vous aurez à en soupeser la justesse, au moment où vous vous y attendrez le moins. Qui sait si ça ne changera votre façon d’aborder une situation intime et délicate…

TAUREAU

20 avril-21 mai

Vous devrez enfin admettre que tout ne tourne pas rond dans vos relations. Le plus beau, c’est que vous changerez les choses avec une aisance qui vous bluffera vous-même. Au point où vous vous demanderez pourquoi vous avez attendu si longtemps avant de prendre le… taureau par les cornes.

GÉMEAUX

22 mai–21 juin

La proposition sera terriblement séduisante. On vous courtisera, on vous fera des promesses alléchantes, on flattera votre ego (un peu malmené ces derniers temps) pour vous attirer dans un nouveau poste. Un conseil: veillez à vos vrais besoins avant de vous lancer aveuglément.

CANCER

22 juin-23 juillet

«Oui, mais je pensais tellement bien faire!», vous défendrez-vous haut et fort après avoir posé un geste incompréhensible aux yeux des autres. Basta! Cessez de vous ronger: vos intentions étaient bonnes. Et profitez-en pour faire la fête avec ceux qui vous aiment inconditionnellement.

LION

24 juillet-23 août

Pleine d’énergie, vous avez des idées et des projets à revendre et des gens influents à convaincre. Ça vous réussit. On vous fait confiance. On investit en vous. Seule ombre au tableau? Vous devrez faire face à des rivalités qui pour l’instant restent bien cachées. Une femme avertie…

VIERGE

24 août-23 septembre

Une amitié, un flirt, un amour? Qui sait ce que le destin vous réservera à la fin du mois. Chose certaine, une personne ressurgira du passé, entraînant avec elle euphorie et apaisement. Je dis apaisement, car elle vous libérera d’un sentiment de culpabilité qui n’a jamais eu de raison d’être.

BALANCE

24 septembre-23 octobre

Au rythme où vont les choses, vous ne compterez plus les cœurs brisés dans votre sillage. «Pfft!», vous dites-vous: tout ce beau monde est majeur et vacciné. D’accord. Mais votre petit cœur m’inquiète. Il est en péril de se durcir et de s’engourdir. Est-ce bien ce que vous voulez?

SCORPION

24 octobre-22 novembre

Vous pouvez souffler un peu. Que ferez-vous de tout ce temps libre? Voilà une question intéressante! Car vous vous êtes tant donnée au boulot que vous en avez oublié ce qui vous allume. C’est le temps de le redécouvrir. Qui sait où cela pourrait vous mener? Loin du bureau, assurément.