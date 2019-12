Opter pour la #vanlife, c’est aussi ne jamais savoir où on dormira le soir. Bien que la légende urbaine veuille que les magasins à grande surface laissent les gens s’y stationner pour la nuit, sachez que ces endroits se font de plus en plus rares. Peu importe où on se gare, on risque toujours de se faire expulser de l’espace choisi par le «toc-toc-toc» nocturne d’un policier ou d’un fauteur de troubles.

La vie de van, c’est avoir les cheveux (très) sales 98 % du temps et accepter que la seule hygiène personnelle «à jour» est celle de notre bouche! Mais surtout, c’est accepter de TOUT partager avec l’être aimé, soit l’intimité, la face luisante, les odeurs, le pipi du matin, la bulle, le «pu-de-jardin-secret-pantoute».

«Mais elle est donc bien décourageante, elle?» vous dites- vous peut-être. Non, pas tant. Je tente seulement d’enlever quelques filtres Instagram et de brosser un portrait juste de ce mode de vie. Malgré tout, je ne pourrais plus me passer de ma van. Même que ces lignes-là, j’aurais aimé ne jamais les écrire. Elles sont empreintes d’une grande fierté, d’un sentiment de réussite, mais aussi d’une profonde tristesse. Écrire ce papier, c’est accepter la finalité du plus grand rêve de ma vie. Grâce à notre John Mel&Camper, on a parcouru le Belize, le Guatemala, le Mexique, les États-Unis et, bien sûr, le Canada. Grâce à lui, on s’est permis de ne plus avoir d’agenda et de se recentrer sur notre essence. On a tout laissé derrière… ON L’A FAIT!

Les gens nous disent souvent que mon conjoint et moi on a été courageux, mais je ne suis pas d’accord. On n’est pas courageux; on s’est seulement offert le plus beau des cadeaux pour nos 40 ans: du temps. Quand on fait l’éloge de mon courage, je raconte la fois où j’en ai en totalement manqué, sur une route large comme la van, en Baja California. Au bord d’un précipice, j’ai été complètement paralysée par la peur, incapable d’avancer. J’ai hurlé comme dans un film d’horreur. Je suis sortie de la van en pleine crise de panique et j’ai crié à Antoine: «Je ne suis pas prête à mourir tout de suite! Vas-y, meurs, toi, si c’est ce que tu veux!» Bon, dans les faits, la route n’était pas si étroite que ça, et j’ai réussi à y conduire sur le chemin du retour, mais sur le coup, je dois avouer que j’avais perdu tous mes repères!