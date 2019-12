C'est mon histoire

Il y a six mois, j’ai tout plaqué: appartement, boulot, famille, confort. J’ai décidé de changer la trajectoire de ma vie, de rebrasser légèrement les cartes du jeu pour voir si l’herbe était plus verte chez le voisin. Je me suis endettée pour aller faire un stage non payé dans une des organisations internationales les plus riches du monde. Alors, il ressemble à quoi, le rêve américain?