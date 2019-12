Eh oui! Nous avons été les premières surprises lorsque Mélissa nous a suggéré de parler de sexualité dans ce balado! Et c’est dans le plus grand respect, et la transparence qu’on lui connaît, que l’actrice s’est livrée sur l’éducation sexuelle de ses enfants, sur la pression causée par les réseaux sociaux et sur l’importance de son rôle de porte-parole de la Fondation Marie-Vincent, qui vient en aide aux enfants et aux adolescents victimes de violence sexuelle.

Au menu: pertinence, ouverture et vérité!

Bonne écoute!

