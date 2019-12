BÉLIER (21 mars – 20 avril)

L’année 2019 s’est terminée comme elle a commencé et vous vous sentirez un peu épuisée les premiers jours de janvier. Lorsque vous commencez à reconnaître les relations qui ne fonctionnent plus dans votre vie, ne perdez pas de temps et coupez les ponts. Éliminez énergiquement les mauvaises vibrations sans hésiter et regardez le poids se dissiper de vos épaules. Les mois de février et mars seront profonds et apaisants pour vous, vous vous sentez plus légère que jamais. Embrassez cette énergie de purification en incorporant autant que possible les rapports sexuels plus lents tout au long de l’année. Assurez-vous de profiter de ces prochains mois amusants, lents et relaxants.

TAUREAU (20 avril – 21 mai)

Cette année 2020 commence par la fin des projets à la maison et les grands changements que vous avez commencés en 2019. À partir d’avril, vous serez plus romantique que jamais et vous plongerez directement dans votre sexualité. Il semble y avoir beaucoup d’énergie spirituelle dans l’air pour vous en ce moment, profitez-en pour l’intégrer à votre vie sexuelle. Prenez un pas de recul et notez votre état mental, ainsi que votre état émotionnel et physique. L’été sera un moment pour comprendre ce dont vous avez besoin, c’est-à-dire d’un peu plus de sensualité. Restez ouverte aux opportunités, cette sensualité pourrait arriver très rapidement.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin)

Alors que l’air commence à se dégager de toutes sortes de blocages au niveau de la communication en janvier, tout semble beaucoup plus prometteur pour l’avenir. Alors que Mars danse dans votre maison de romance en juin, vous souhaiterez faire l’amour lentement pour prendre soin de vous et aussi de votre partenaire. Une connexion plus profonde est nécessaire pour aller de l’avant cet automne, et les planètes veulent s’assurer que vous vous sentez spécial. Prenez le temps de vous aimer et de voir combien vous rayonnez. Vos relations intimes seront encore plus puissantes !

CANCER (22 juin – 23 juillet)

Durant la première saison de l’année, vous serez probablement en mode récupération et vous vous sentirez prête à reprendre votre confiance après quelques échecs dans votre vie intime. Vous élargissez vos horizons en vous ouvrant aux nouvelles possibilités. Soyez à l’écoute de toutes les nouvelles idées évoquées, même si elles vous semblent farfelues. Essayez quelque chose de plus sauvage et sensuel au lit pourrait avoir des conséquences intéressantes sur vos orgasmes durant l’été. Il y a de fortes chances que de recevoir au lieu de donner autant soit exactement le gage de confiance dont vous avez besoin dans votre relation amoureuse.

LION (24 juillet – 23 août)

2020 commence en force : tout le monde se tournera vers vous pendant que vous dégagez cette incroyable énergie sensuelle. Le feu redescendra ce printemps lorsque vous serez invitée à répondre à des questions plus profondes et sérieuses sur votre relation amoureuse. Allez au fond des choses lors de cette période d’introspection printanière. Laissez de côté votre besoin de toujours plaire aux autres pour bien comprendre la complexité de besoins. Vos sens ont soif d’indulgence à la fin du mois de juillet et vous souhaitez tout toucher, sentir, goûter et tout observer. Cuisinez, achetez des fleurs fraîches et cherchez des aphrodisiaques naturels. Les combinaisons vous surprendront agréablement !

VIERGE (24 août – 23 septembre)

Avec beaucoup de planètes qui sont alignées sur la romance et les relations, les choses se déroulent très bien pour vous en début d’année. Vous vous sentez confiante et vous recevez des invitations à gauche et à droite. Au cours du mois d’avril, vous devrez travailler sur vous-même, à rester en forme et à apprécier les gens que vous aimez. Vous avez l’habitude de vouloir faire mieux dans votre sphère intime alors que vous vous en sortez déjà bien. Cet automne, à partir de septembre, amusez-vous et prenez note de la façon dont cette confiance améliore l’ambiance autour de vous – vous avez le pouvoir de créer la joie !

BALANCE (24 septembre – 23 octobre)

En ce début d’année, vous êtes d’humeur à vous divertir, mais le service de la gestion des revenus n’a pas connu de forte augmentation qui corresponde à cette nouvelle attitude. Nous passons tous par ce genre de période au moins une fois par an. Vous serez heureuse de réaliser qu’il existe de nombreuses possibilités pour ce que vous désirez tout à fait gratuitement. Un thème important pour vous sexuellement en 2020 est la communication. Vous sentez l’envie de vous exprimer plus librement et d’essayer le «dirty talk» avec votre partenaire. Vous risquez d’être excitée très rapidement, prenez le temps d’apprécier chaque moment d’intimité et de voir jusqu’où ça peut vous mener.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre)

Après avoir examiné la situation dans son ensemble durant l’hiver 2020, au printemps vous vous concentrez davantage sur votre vie personnelle et vos relations proches. De manière créative, vous avez des émotions à vivre. Durant l’été, cette créativité fera fleurir votre libido à nouveau si vous avez une petite période de sécheresse. Plus vous consacrerez temps et énergie exprimer ce que vous ressentez en 2020, plus vous en verrez les avantages plus tard. Votre énergie sexuelle se fera sentir très fortement autour de la pleine lune d’octobre et vous risquez d’avoir beaucoup de plaisir dans votre chambre à couchée durant les mois à venir.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre)

Les premiers mois de 2020 seront très occupés pour vous dans les différentes sphères de votre vie. Malgré tout, n’oubliez pas votre partenaire et ne le mettez pas votre relation en veilleuse. Prenez le temps d’ajouter des moments intimes à votre horaire et vous vous souviendrez à quel point ces moments peuvent tout changer. Cet automne, vous décidez de mettre un place de nouvelles activités dans votre vie sexuelle. Vous avez envie de nouveauté, de sortir de votre zone de confort et de vivre de nouvelles sensations. Pensez quand même à vous reposer à la fin de l’année et à remplir votre tasse avant de redonner aux autres.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier)

Après la période de frénésie du nouvel an, vous vous concentrez davantage sur vous-même et prenez un temps de repos. Posez-vous la question : Qu’est-ce que vous appréciez vraiment quand vous étiez enfant pour vous vider l’esprit? Cela vous permettra de retrouver votre équilibre émotionnel. Après cela, le printemps sera une période très festive et joyeuse dans votre vie intime. Laissez-vous aller et brûlez des calories dans la chambre à coucher. Tous les orgasmes que vous n’avez pas eu en 2019 rendront ceux de 2020 encore plus puissants et agréables. Ce plaisir vous éclairera jusqu’à la fin de l’année !

VERSEAU (21 janvier – 19 février)

Mon conseil pour 2020 : embrassez votre côté spontané et éliminer les barrières que vous vous êtes mises au cours de la dernière année. Le fait de partager davantage de connaissances sur vos goûts et dégoûts sexuels avec vos partenaires améliorera considérablement cette sphère de votre vie. Jusqu’à l’été, vous serez en phase avec les énergies planétaires et les flux de changements, mais la situation se complique vers la fin de la saison chaude. Si vous vous retrouvez à vous retenir intimement, découvrez ce que vous pouvez faire pour prendre soin de vous. Un bon massage ou de la méditation devrait suffire à libérer certaines tensions et renouveler votre énergie.

POISSONS (20 février – 20 mars)

La ligne de démarcation entre la réalité et la fiction s’affaiblit en février et en mars. Ce changement induit davantage de fantasmes à réaliser et de désirs sexuels qui remontent à la surface. Offrez-vous des moments sensuels et partagez vos pensées autant que possible. Plus tard en 2020, un fort intérêt pour les pratiques ésotériques ou occultes se fera sentir. Il s’agit d’un domaine familier et l’étude de sujets tels que l’astrologie, la divination et l’intuition pourrait profiter à de nombreux domaines de votre vie, dont l’aspect sexuel. N’ayez pas peur de développer votre confiance et de créer de nouveaux liens qui vont assurément vous apportez beaucoup de plaisir !