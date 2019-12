Il faut faire confiance aux routines qui structurent nos vies sans chercher d’excuses – d’accord, nous pouvons (et devrions) prendre un peu plus de temps pour abuser de notre émission préférée. Amusons-nous un peu pendant que nous construisons les bases de notre prochain chapitre !

Bélier (21 mars – 19 avril)

Ce serait un euphémisme de dire que vous avez été mis à l’épreuve au cours de la dernière année. Heureusement pour vous, des temps plus clairs s’annoncent. Vous avez acquis beaucoup de sagesse tout au long de 2019 et vous êtes prêt à en faire un bon usage en 2020. Préparez-vous pour une année riche tant au niveau des opportunités professionnelles que personnelles. La clé est de garder l’équilibre !

Taureau (20 avril – 20 mai)

Au cours de la dernière année, vous avez peut-être mis un masque pour plaire à vos collègues, amis ou partenaire amoureux, afin de maintenir un certain sens d’harmonie dans cette relation. Cependant, vous avez appris qu’être malhonnête envers vous-même ne profite à personne. Dites bonjour à une nouvelle personne qui est fière de montrer à tous ses vraies couleurs.

Gémeau (21 mai – 20 juin)

Deux valent mieux qu’un. Ce n’est peut-être pas facile à admettre, mais vous y arriverez. Les derniers mois de 2019 vous ont fait comprendre que c’était parfois mieux à deux. Que ce soit à la maison ou au bureau, vous appréciez et attendez avec impatience la compagnie de personnes qui vous apportent de la joie et vous mettent au défi de devenir la meilleure version de vous-même. Prenez la main de votre partenaire et faites le saut en 2020.

Cancer (21 juin – 22 juillet)

Ralentir est une action qui peut prendre du temps à être maîtrisée. Vous avez passé toute l’année 2019 à apprendre à savourer les choses les plus simples de la vie. Ne vous méprenez pas, nous ne disons pas que vous allez avoir une nouvelle année remplie de néant. Au contraire, vous êtes sur la voie de la reconnaissance complète pour tout ce que vous avez dans la vie.

Lion (23 juillet – 22 août)

Quelle merveilleuse année vous avez eue ! Vous allez certainement profiter de 2020 pour vous sentir libre et ouvert à rencontrer de nouvelles personnes. Même pour vous investir dans une relation à long terme ? Aucun problème ! Vous y apporterez là aussi du plaisir. Même si nous aimerions vous dire que cette année ne sera que du bonheur, nous détestons vous apporter de mauvaises nouvelles, mais vous pourriez vous heurter à quelques obstacles au travail. Utilisez votre attitude positive et amusante pour laisser libre cours à votre créativité !

Vierge (23 août – 22 septembre)

En posant un regard sur 2019, vous vous sentez soulagé. Vous avez (littéralement) construit la maison de vos rêves et vous pouvez enfin vous accorder du temps pour vous reposer avec les personnes que vous aimez le plus. Profitez de cette période de repos, car 2020 approche à grands pas et vous propose un programme quelque peu différent. Préparez-vous à retrousser vos manches au début de la nouvelle année, car vous serez aussi occupé que Shiv Roy dans Succession.

Balance (23 septembre – 22 octobre)

Vous voulez toujours plaire à tous ? Plus maintenant ! 2019 vous a démontré que c’était possible d’être tout à fait honnête, à condition que cela vienne d’un sentiment d’amour et de compréhension pour l’autre. Avec la nouvelle année à l’horizon, vous vous sentez comme une nouvelle personne qui ne restera pas silencieuse autour de la table si quelque chose la dérange. Exprimez-vous et voyez ce que le monde a à vous offrir en 2020 !

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)

Vous avez investi plusieurs heures dans le travail acharné. Le moment est venu de récolter les fruits de ce que vous avez semé au cours des derniers mois de 2019. À l’arrivée de la nouvelle année, vous êtes récompensé par un nouveau sens de l’estime de soi. Pour une fois dans votre vie, vous prenez votre place plutôt que d’avoir l’impression de prendre celle de quelqu’un d’autre. Allez chercher ce que vous voulez en 2020 !

Sagittaire (22 novembre – 21 décembre)

En tant que signe qui nécessite beaucoup de stimulation mentale dans une relation engagée, vous êtes généralement assez difficile lorsque vient le temps de rendre les choses sérieuses avec quelqu’un de spécial. L’année qui vient de passer a mis en lumière cet aspect de votre personnalité en vous encourageant à prendre soin de vous-même. Ne soyez pas surpris si cette relation se poursuit en 2020. Après tout, c’est la relation la plus intense de votre vie !

Capricorne (22 décembre – 19 janvier)

La fin de l’année 2019 vous rend reconnaissant pour tout ce que vous avez pu réaliser. Heureusement, vous aurez le temps de vous reposer et de reprendre des forces avant l’arrivée de la nouvelle année. Suivez notre conseil: prenez le temps de bien en profiter, car 2020 ne vous laissera pas tomber dans l’atteinte de vos objectifs.

Verseau (20 janvier – 18 février)

Vous avez passé une année remplie de moments amusants entourés d’amis et de membres de votre famille et vous avez compris que seulement une poignée de personnes connaissaient le vrai «vous». Amenez votre personnalité la plus authentique en 2020 et regardez vos relations les plus proches se transformer en de beaux partenariats. Choisissez votre famille !

Poisson (19 février – 20 mars)

Regardez-vous, cher Poisson ! Vous nagez avec style et élargissez vos horizons. En 2019, vous avez compris votre valeur et vous êtes plus que prêt à montrer au monde ce que vous êtes sur le point de conquérir. Allez chercher ce que vous voulez et acceptez les compliments que vous savez que vous méritez grâce à votre travail acharné et à votre dévouement. Prenez votre place dans la nouvelle année – c’est la vôtre !