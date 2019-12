Tout le monde le sait: on perd la majorité de notre chaleur corporelle par nos extrémités. D’où l’importance, spécialement par temps froid, d’être bien chaussée. Mais comment allier performance et joli look? Geox a trouvé la solution, et elle se nomme Amphibiox.

Exclusive à la marque italienne, cette membrane innovante réplique aux conditions de l’hiver canadien en équipant les chaussures d’une protection complète. Imperméabilité, isolation haute performance, respirabilité… Rien n’est laissé au hasard! En extra: cette technologie sophistiquée nous permet de profiter d’une thermorégulation interne de la chaussure. Autrement dit, notre pied reste au chaud ou au frais selon l’environnement dans lequel il se trouve.

Le style est au rendez-vous lui aussi (yé!). Et pour une sérieuse dose de #fashioninspo, on s’en remet à Audrey Rivet, créatrice de contenu chevronnée reconnue pour sa grille Instagram impeccable et son look à faire rêver, qui nous montre comment porter ses deux modèles préférés.