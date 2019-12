UNE PETITE ROBE NOIRE

Classique d’entre tous les classiques depuis que Coco Chanel l’a hissée au rang d’indémodable dans les années 1920, cette pièce à la fois sobre et chic n’a pas pris une ride. Et pour cause, emblème du vestiaire féminin, la petite robe noire a le don de sublimer la silhouette et de nous habiller d’un rien. On l’enfile avec un veston et des talons pour faire bonne impression lors d’une réunion d’affaires ou avec une paire de bottillons pour insuffler un esprit subtilement rock à notre tenue. Et si on aime son côté polyvalent à souhait, on la préfère encore comme robe de soirée, agencée à des escarpins vertigineux et à quelques accessoires clinquants. Si ça convient à Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany’s, ça nous convient aussi!

UNE PAIRE D’ESCARPINS NOIRS

Remis au goût du jour dans les années 1940 par le couturier Christian Dior, ils allongent la silhouette et nous font gagner quelques centimètres. S’il existe autant de modèles qu’il y a de goût dans la nature, on respecte ces quelques règles pour choisir la bonne paire. L’escarpin parfait doit être en cuir ou en suède, deux matières flexibles et donc confortables, avec une hauteur de 4 pouces maximum pour les plus téméraires (les autres choisiront un talon entre 2 et 3 pouces) et un bout en amande, à mi-chemin entre le rond et le pointu.

UN MANTEAU LONG

Autrefois, le trench était LA pièce indétrônable de notre garde-robe mais, même s’il s’est imposé sur les passerelles printemps-été 2020, on lui préfère un manteau élégant, fermé par des boutons, long jusqu’aux genoux et taillé dans une belle matière (laine, mohair, cachemire…). Côté couleur, on opte pour une sobriété de rigueur, en penchant pour le noir, le gris ou le beige. Trop ennuyeux? On ponctue notre tenue de quelques accessoires colorés, comme un foulard ou un bonnet.

UN T-SHIRT BLANC

Créé au début du XXe siècle, le t-shirt blanc s’impose véritablement dans les années 1950, porté à l’écran par des stars comme Marlon Brando. En 2019, il fait partie des essentiels à avoir sous la main en tout temps. Et pour cause, il reste élégant tout en apportant la dose parfaite de décontraction. On le choisit en coton et à col rond, en évitant les modèles trop près du corps.

UN BEAU JEAN

Depuis sa création par Levi Strauss & Co. en 1973, le pantalon mythique a réussi à s’infiltrer partout, d’un bout à l’autre de la planète et dans toutes les sphères sociales. En denim brut ou délavé, les modèles sont nombreux. Le plus polyvalent? Le jean noir ou gris en coton (avec un 2 % d’élasthanne pour le confort), à taille mi-haute et à coupe droite 7/8, qui dévoile joliment les chevilles. Il ne reste plus qu’à l’enfiler avec une paire de baskets, de bottillons ou de talons, selon notre style et notre humeur du moment!