C’est quoi?

Une boutique de location de vêtements et d’accessoires chics pour femmes située dans St-Henri, qui est aussi nouvellement disponible sur le web partout au Canada! Le but: éviter la surconsommation et sauver quelques—bon, plusieurs—dollars au passage.

La petite histoire: «L’idée nous est venue quand une femme a contacté mon amie, et maintenant associée, Vanessa Lajeunesse par Facebook pour lui louer une robe qu’elle portait sur l’une de ses photos», raconte la co-propriétaire Mélodie d’Amour. Un simple message qui a depuis fait boule de neige. Aujourd’hui, cinq ans plus tard, le duo d’entrepreneures compte plus de 2 000 tenues disponibles pour location et accueille de 600 à 1000 clientes par mois.

Comment ça fonctionne?

Il faut d’abord prendre rendez-vous en ligne avec une styliste de la boutique. Une fois sur place, elle nous prépare une sélection de tenues selon notre événement et nos goûts vestimentaires. Bon à savoir: il est possible de faire des modifications mineures sur le vêtement pour s’assurer d’une tombée parfaite. Un second rendez-vous est ensuite fixé pour venir récupérer notre robe. «D’où l’importance de se prendre d’avance», précise Mélodie. La robe nous appartient ensuite pour trois jours, une durée qu’on peut prolonger pour un léger supplément. Et bonne nouvelle, nul besoin de l’apporter au nettoyeur avant de la remettre. La boutique s’en occupe!

D’où viennent les robes?

«Environ 60% de notre inventaire provient de particuliers et le reste sont des modèles que nous avons achetés, la plupart de créateurs québécois», explique Mélodie. Autrement dit, si on possède une tenue chic qui dort dans notre penderie, il est possible de la mettre en consigne à La Petite Robe Noire. Chaque fois qu’elle trouvera preneuse, on empochera 30% du prix de location!

Combien ça coûte? D’une robe Zara à 15 $ à une tenue signée Self-Portrait à 150 $, il y en a vraiment pour tous les budgets.

lapetiterobenoire.ca