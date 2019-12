Miljours

Impossible d’ignorer cette énorme vitrine toute de beige vêtue qu’on aperçoit dès qu’on sort de la station Beaubien. La compagnie Miljours, connue pour ses sacs en cuir, élargit ses horizons avec une boutique dédiée au slow living. «J’avais envie de me rapprocher de ma cliente, d’échanger avec elle», explique Marie-Anne Miljours, fondatrice et designer, qui a quitté son atelier au mois d’août pour s’installer dans cet énorme local de 1 400 pieds carrés. L’espace épuré et chaleureux à la fois—le résultat d’un adroit mélange de chêne, de travertin et d’une palette de couleurs enveloppantes—est le fruit du studio Finkel’.

Et côté shopping? «Comme pour mon entreprise, j’ai choisi des marques qui sont éthiques, durables et écoresponsables», souligne Marie-Anne. Aux côtés de ses accessoires en cuir tanné végétal, on y trouve une magnifique sélection de papeterie (Moglea, Valérie Lemay), d’objets pour la maison (Mie Ceramics, Brand & Iron) et de cosmétiques (Alper Oils, Abel).

Bon à savoir: Le côté vacant de la boutique, réservé à des pop-ups et autres événements spéciaux, accueillera cinq créateurs par semaine jusqu’au 29 décembre. Plus d’information ici.

426 rue Beaubien E. Montreal, Quebec, H2S 1S3

miljours.studio

KOTN

KOTN aime bien faire les choses. Spécialisée dans l’art des basics en coton égyptien, la marque torontoise travaille de concert avec des communautés habitant aux abords du Nil. De la récolte de la fibre à la confection des vêtements, tout est fait de façon éthique avec le plus haut niveau de traçabilité. Après un pop-up montréalais particulièrement concluant au printemps dernier, la marque a décidé d’établir ses pénates de façon permanente en plein coeur du Mile-End.

Conçue par la firme montréalaise Catherine Catherine, la boutique pour hommes et femmes s’apparente à un havre de paix dans lequel on a envie de prendre notre temps à essayer leurs doux vêtements. «On voulait quelque chose d’aéré avec une section lounge où les gens se sentiraient comme à la maison», partage Mackenzie Yeates, une des trois fondatrices. Pour compléter l’expérience, on peut se procurer des objets dénichés lors de périples égyptiens, des chandelles Hollow Tree qui sentent le paradis et des livres affichant des titres du genre You Are Not a to Do List.

29 Rue Saint Viateur O, Montréal, QC H2T 2K7

kotn.com

BEAUTIES LAB

Pour Léa Bégin, artiste maquilleuse et fondatrice du blogue mode et beauté Beauties, une chose est certaine: «Notre relation avec les cosmétiques est émotionnelle: on doit les toucher, les comprendre et les sentir pour mieux les apprécier.» De là est née l’idée d’ouvrir l’atelier-boutique Beauties Lab, à Montréal, qui est le prolongement naturel de son parcours et où une approche holistique et respectueuse de la beauté est mise de l’avant. Au menu? Des soins pour le visage conçus sur mesure par l’esthéticienne Julie Gagné, des traitements d’aculifting donnés par l’acupunctrice Audrey Chen-Lafitte, des leçons de maquillage – en formule individuelle ou en groupe d’amies – en compagnie de Léa et, surtout, la possibilité de (re)garnir notre trousse beauté avec une pléiade de concoctions écoluxe triées sur le volet. Et si on habite trop loin pour se déplacer, on n’hésite pas à réserver une consultation vidéo en ligne avant de faire un tour à la boutique web de Beauties Lab. Il y a de quoi rayonner de beauté!

4030, rue Saint-Ambroise, local 219, Montréal

beautieslab.co