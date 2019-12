Comment avez-vous découvert Messika pour la première fois?

Je suivais la marque depuis une certain temps, et j’étais déjà fan de de son style jeune et audacieux. J’aime qu’on puisse combiner ses boucles d’oreilles et ses bagues pour créer son propre look. Il est rare qu’une griffe de bijoux offre ce genre de liberté.

Comment êtes-vous devenue l’égérie de cette collection?

J’ai rencontré Valérie [Messika, la créatrice de la marque] à Paris un an avant qu’on me demande de faire partie de la campagne, et j’ai vraiment apprécié notre rencontre. C’est une femme à la fois forte et sensible qui aime créer des bijoux pour toutes les femmes quelles qu’elles soient. Elle adore son métier et en parle avec une telle passion que ça a été un honneur de travailler avec elle.

Quelles sont vos pièces préférées issues de la collection Lucky Move?

J’adore les bijoux d’oreilles, qu’il est possible de mélanger ou d’assortir. Et comme j’ai désormais des cheveux courts, ils mettent en valeur mes accessoires: ceux-ci me permettent de rendre n’importe quelle tenue basique plus cool ou élégante.

Comment s’est passée la séance photo avec Kate Moss et Joan Smalls?

Ce sont des icônes, à la fois belles, fortes et légères. Elles ont toutes les deux été adorables et ça a été fantastique de les voir travailler. J’aurais juste pu m’asseoir et les regarder toute la journée.

Êtes-vous fidèle à vos bijoux?

Je ne quitte pas certaines pièces, même quand je vais me coucher. Je les garde en tout temps et je leur suis loyale. Elles ont une valeur sentimentale, comme c’est le cas de ma bague de mariage. Et puis, il y a d’autres pièces qui sont plus extravagantes, que je porte pour créer un look plus élégant, plus cool ou plus sexy dès que je me sens d’humeur ou que j’ai un évènement ou une soirée spéciale.

