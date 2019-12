KAROLINA JEZ – Photographe

@karolinajez

Enfant, Karolina a eu la chance de vivre en Pologne, puis en Grèce, avec sa famille. Cette expérience riche en souvenirs inestimables lui a permis de s’imprégner de nombreuses langues et cultures, et ce, dès son plus jeune âge. Selon la photographe, ce bain de culture est à l’origine même de l’étincelle, de la fibre créative et de la curiosité qui l’animent encore aujourd’hui. Chroniqueuse pour de nombreuses émissions de télévision, elle collabore avec des marques prestigieuses partout dans le monde et s’investit pleinement dans son site Nine Blonde, un hommage à la photographie et une véritable fenêtre ouverte sur son quotidien.

Robe noire et argent à col montant (350 $), très petit sac à bandoulière Cece en cuir clouté, noir (498 $). michaelkors.ca