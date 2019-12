Alors qu’elle souhaitait lancer sa propre marque depuis longtemps, Marie-Mai a été approchée il y a un an par les renommées trois entreprises québécoises, wellDunn, Sokoloff et dailystory, fondées par de jeunes entrepreneurs. Entre artistes passionnés partageant la même vision – offrir une collection, à trois volets complémentaires, de qualité et diversifiée – les discussions se sont rapidement concrétisées en un partenariat qui a donné naissance à cette première collection éphémère.

Le nom de la marque, .soi, été choisi pour évoquer à la fois l’importance d’être soi-même et de ne pas faire de compromis sur qui l’on est.

« Depuis plusieurs années, je rêvais de créer une marque personnelle, pas seulement en lien avec ma musique, mais une marque qui représente à la fois des valeurs de liberté et d’affirmation de soi. Elle devait donc refléter, sans compromis, ces ancrages qui nous solidifient tous. Peu importe qui nous sommes, l’importance de vivre en accord avec soi-même et l’estime de soi sont primordiales aujourd’hui. La rencontre avec les designers de wellDunn, Sokoloff et dailystory, s’inscrit dans cette lignée et je suis très fière de pouvoir vous présenter .soi et ses premières collections. » confie l’artiste à propos de cette première collection.

La collection comprend de jolis bijoux développés par wellDunn, des pièces de lingerie en dentelle et en mesh signées Sokoloff et une ligne de vêtements conçue par dailystory qui peut être portée de façon chic ou plus décontractée.

Découvrez l’ensemble de la collection ici. Les pièces sont disponibles (pour une durée limitée!) dès maintenant à boutiquesoi.com.