La marque aux deux C entrelacés dispose désormais d'une vitrine au coin des rue De la Montagne et Sainte-Catherine, au centre-ville de Montréal. Tout juste inauguré au cœur de Holt Renfrew Ogilvy, le chic écrin aux couleurs de la maison — noir, blanc et or — nous offre une incursion dans son univers unique.