Quand il est question de vieillissement cutané, deux options s’offrent à vous: attendre que les effets du temps vous rattrapent ou investir dans un traitement quotidien conçu pour ralentir l’apparition des signes visibles de l’âge. Si vous avez opté pour la seconde solution, il est important de «chercher une routine de soins riche en ingrédients puissants, capables de pénétrer la peau, pour compenser la perte de collagène et d’acide hyaluronique», conseille la Dre Sonya Abdulla, dermatologue et experte en soins de la peau.

La gamme LiftActiv Specialist de Vichy, un système antiâge complet à base d’ingrédients actifs puissants d’origine naturelle, a été formulée pour répondre à ces besoins précis. Inspirés de la médecine esthétique et de ses procédures non invasives, ces traitements visent non seulement à donner des résultats visibles temporaires en surface, mais également à stimuler la capacité de la peau à se régénérer sur le plan cellulaire. C’est pourquoi les utilisatrices de la crème LiftActiv Specialist – qui renferme deux types de peptides raffermissants et une concentration totale de 38 % d’ingrédients actifs – ont remarqué une diminution significative de l’apparence des rides après 2 mois.

Pour vous offrir un traitement en profondeur, tournez-vous vers Hyalu Mask, qui contient 1 % d’acide hyaluronique pur, la plus forte concentration jamais incorporée dans un masque. Utilisé trois fois par semaine comme traitement régénérateur, pour vous protéger de ces journées qui stressent et épuisent votre peau, il corrige l’apparence des teints ternes en infusant à la peau une dose d’hydratation instantanée et en en restaurant la fermeté en seulement cinq minutes.

Utilisés de pair, la crème de jour LiftActiv Collagen Specialist et le masque Hyalu uniront leurs forces pour combler tous les besoins de votre peau adulte. «Les peptides antiâge aident à stimuler la production de collagène, et l’acide hyaluronique reconstitue les réserves naturelles d’hydratation de la peau, en plus de réduire l’inflammation», dit la Dre Abdulla. Comme tous les produits Vichy, la crème Collagen Specialist et le masque Hyalu sont hypoallergènes, sans parabens, conçus pour les peaux sensibles et testés sous contrôle dermatologique pour que vous sachiez que vous offrez ce qu’il y a de mieux à votre peau à chaque utilisation.

La gamme LiftActiv Specialist

Conçue pour stimuler les mécanismes antiâge naturels de la peau et corriger les signes visibles du vieillissement grâce à des ingrédients actifs puissants d’origine naturelle.

Crème de jour Collagen Specialist

Riche en peptides stimulant la production de collagène et en vitamine C éclaircissante, cette crème de jour d’un grand raffinement resserre, raffermit et uniformise le teint.

Masque Hyalu

En seulement cinq minutes, trois fois par semaine, ce masque contenant 1 % d’acide hyaluronique promet d’estomper les rides et ridules, laissant votre peau repulpée et hydratée.