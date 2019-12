Avant tout, exfolier

«C’est le geste essentiel à poser, surtout si on s’est beaucoup exposée au soleil pendant l’été et que notre teint est inégal», affirme Nathalie Pelletier, directrice Science et Formation chez Functionalab. «On privilégie l’exfoliation chimique à l’acide glycolique, l’ingrédient vedette pour chasser les cellules mortes tout en stimulant le renouvellement de l’épiderme.» Si notre peau tolère moins bien cet agent, on opte pour un peeling à l’argile ou pour une exfoliation mécanique, qui agit par friction sur la peau à l’aide de granules naturelles (perles de bambou, sucre, etc.). «Dans les deux cas, on applique la matière de manière uniforme avant de la rincer abondamment à l’eau tiède.»

Quand?

De deux à trois fois par semaine pour les peaux normales, mixtes ou grasses, et une fois par semaine, ou toutes les deux semaines, pour les peaux sèches ou réactives.

Porter un masque

«Qu’il soit hydratant, décongestionnant, liftant ou lissant, le masque imbibe les couches profondes de l’épiderme d’ingrédients actifs puissants dans un temps record», fait valoir Karine Joncas, créatrice de soins chez Karine Joncas Cosmétiques. «On l’applique à la température ambiante pour en retirer tous les bienfaits et on en profite pour décrisper ses traits.» Dernières astuces de la pro: «On fait bien pénétrer le film résiduel dans la peau et on le scelle à l’aide d’une crème hydratante.»

Quand? Dès maintenant, une fois par semaine ou en cure intensive d’un mois, jusqu’à trois fois par semaine; ou de 24 h à 48 h avant notre sortie, ou encore le matin même.

On fait rouler

Qu’il soit en jade, en quartz rose ou en améthyste, le rouleau de massage facial favorise la microcirculation et le drainage lymphatique. La pratique assidue de cette technique avec cet outil utilisé en médecine traditionnelle chinoise permet de décongestionner le visage et le contour de l’oeil, en plus de détendre les traits. Le bon geste: on fait rouler l’outil vers le haut du visage et les tempes, après avoir appliqué un sérum ou une huile.

Quand? Dès maintenant, matin et soir, de 5 à 10 minutes.

Rechercher les ingrédients clés Sur quels ingrédients miser pour avoir bonne mine, même en novembre? «Sur ce trio de choc: la vitamine C pour son action antivieillissement et le coup d’éclat qu’elle procure; l’acide hyaluronique, pour son effet hautement hydratant qui redonne de la souplesse à l’épiderme et qui comble naturellement les rides et les ridules; et le rétinol, qui agit tant sur le rebondi et la souplesse de la peau que sur l’atténuation des taches et des rides», explique Nathalie Pelletier. Et les suppléments alimentaires? «Le collagène synthétique, marin ou végétal a une action redensifiante et antirelâchement. Les résultats se manifestent après trois mois de prise quotidienne.»

Viser juste

Bouton inopiné, points noirs sur le nez, peau froissée… Rien ne résiste aux patchs de beauté, qui agissent efficacement en ciblant une zone précise. On les applique directement sur la peau, puis on les retire délicatement. Un conseil: inutile de prolonger le temps de pause pour optimiser leur efficacité.

Quand?

La veille ou le jour J, selon la zone affectée.

Se donner de l’oxygène

Besoin d’un remontant? «Grâce à la diffusion d’oxygène hyperbare, les sérums d’IntraCeuticals pénètrent en profondeur l’épiderme du visage, du cou ou du décolleté. Une séance relaxante avec le type de sérum qui convient à votre peau suffit pour que vous ayez l’air de revenir de vacances», explique Eve Hudon, propriétaire d’Espace Skins Montréal.

Quand?

L’effet est optimal dans les 48 heures suivant le soin, et dure de 5 à 7 jours.

Le coût?

À partir de 150 $ la séance.

Où aller?

Espace Skins Montréal

(epilationlasermontreal.ca; 514 843-7546).

S’offrir un boost

Le SkinBooster est le traitement médico-esthétique de l’heure. Il permet de rafraîchir le visage sans en modifier les volumes. «On reste la même, mais en mieux!» fait valoir la Dre Geneviève Blackburn, fondatrice de la Clinique DBG. «Le secret repose sur l’injection quasi indolore de microparticules d’acide

hyaluronique réticulé, hautement hydratant, dans le derme moyen. Ainsi stimulés, les fibroblastes “boostent” à leur tour le collagène, l’élastine et l’acide hyaluronique, responsables d’une peau jeune et radieuse. L’effet presque immédiat est cumulatif, et il dure jusqu’à six mois.»

Quand?

De quatre à six semaines avant le jour J, puis une ou deux fois par an, selon nos besoins.

Le coût?

Environ 1500 $ pour un protocole de 3 traitements toutes les 6 ou 8 semaines.

Où aller?

Clinique médico-esthétique DGB (drgblackburn.com; 514 654-1445).