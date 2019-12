Opération détox!

«Air fatigué, teint terne, pores dilatés et imperfections… Voilà à quoi on reconnaît une mine

de fêtarde!» affirme d’emblée cet expert. Le bon réflexe? «On élimine toutes les toxines accumulées,

qui contribuent à l’oxydation cellulaire, laquelle accentue les marques de fatigue et les imperfections,

en plus d’accélérer le vieillissement cutané.»

On nettoie en profondeur

«La détoxification passe tout d’abord par un nettoyage minutieux de la peau avec une huile ou un produit sans savon, afin de ne pas l’agresser.» La gestuelle:

«On fait pénétrer l’huile au doigt et on la rince abondamment à l’eau tiède. C’est idéal pour enlever rapidement le maquillage en rentrant d’une soirée. Car soyons réalistes, à 3 h du matin, on veut un nettoyage vite fait, bien fait.» Ce qui n’empêchera pas les inconditionnelles du double nettoyage de retirer les fards tenaces à l’aide d’une huile, puis les impuretés avec un gel, une mousse ou un lait nettoyant, avant d’appliquer une lotion tonique sans alcool. «Au réveil, recommande l’expert, on opte pour une mousse nettoyante sans savon, un tonique sans alcool, puis quelques pschitts d’eau de beauté.»

On craque pour les masques

«Dès le lendemain d’une fête, on prend le temps de se faire un masque. On répète l’opération deux fois par semaine.» Pourquoi est-ce si important? Parce qu’on tire de grands bienfaits de la forte concentration d’ingrédients actifs d’un masque, en à peine 10 ou 15 minutes, et qu’on peut en juxtaposer plus d’un sur diverses zones de notre visage, selon nos besoins. À chacune son cocktail:

Notre peau tiraille, et montre des signes d’irritation? Un masque hydratant s’impose afin d’étancher notre épiderme assoiffé.

Notre visage entier, ou la zone T, luit, montre des points noirs et des petits comédons? Vite, un masque purifiant ou détoxifiant pour absorber l’excès de sébum et unifier le grain de la peau.

On a grise mine? Un masque aux propriétés revitalisantes apportera le coup de fouet attendu.

Notre minois affiche rides et ridules, il manque de tonus et de fermeté? Un masque aux vertus antivieillissement sera bénéfique.

On stimule à fond

En cas de dessèchement, d’irritation ou de perte d’éclat de la peau, il faut compter environ 28 jours pour que la barrière cutanée retrouve son équilibre lipidique. Et deux mois pour que la peau regagne en fermeté et en élasticité. On en profite pour adopter au quotidien le gua sha, un outil plat, en pierre ou en

céramique, qui sert à racler l’épiderme pour mieux le débarrasser de ses toxines. Son action mécanique est bluffante quant à la luminosité de l’épiderme. Pour se familiariser avec cette technique chinoise, on visionne un tutoriel fiable sur YouTube, comme celui de la marque Cha Ling.

On se chouchoute!

«Même malmenée, la peau est heureusement programmée pour récupérer pendant la nuit, car c’est à ce

moment que la régénération cellulaire est la plus active», précise Olivier Paris. D’où l’importance de rattraper les heures de sommeil perdues et d’appliquer nos soins – que ce soit pour hydrater, nourrir ou revitaliser – au moment où la peau en capte les actifs au maximum.

On zappe les boutons

Un bouton se pointe? Normal, après avoir abusé des bonnes choses. Que faire ou ne pas faire?