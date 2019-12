Pour une peau zéro défaut

«Pas de teint radieux sans peau hydratée! D’où l’importance de la traiter avec un sérum à l’acide hyaluronique, qu’on fait pénétrer à l’aide d’un rouleau facial en jade, préalablement refroidi au congélateur. On fait suivre d’une crème hydratante, qu’on prend le temps de bien faire pénétrer dans l’épiderme, pour faciliter l’application du maquillage. L’astuce: si le contour de l’oeil est bouffi ou froissé, on le réveille le matin même, ou avant notre sortie, avec un sérum décongestionnant ou des patchs pour les yeux.»

«L’application d’une base de maquillage sublime le grain de la peau et prolonge la tenue des fards. On prélève une quantité de produit équivalant à un pois pour unifier le visage, pas plus! En cas de peau mixte, on opte pour deux bases, une matifiante sur la zone T et une hydratante sur le reste du minois, à raison d’un demi-pois par type de bases. On applique la matière au doigt, puis on la tapote avec

une éponge ou un pinceau langue de chat. Un dernier truc: on peut décupler l’éclat du teint en ajoutant une goutte d’illuminateur nacré dans la base.»

«La tendance étant au teint nu, on étale du fond de teint liquide ou crémeux par petites touches avec une éponge humide, un pinceau ou nos doigts, en partant du centre du visage et en allant vers les tempes. On garde la main légère, sinon bonjour effet plâtreux ou peluches sur la peau! On tapote une éponge à peine humide sur le visage, puis on fixe le tout avec un nuage de poudre translucide, en évitant le contour de l’oeil. Pour plus d’éclat, on dépose de petites touches d’illuminateur sur les points clés du visage.»

Retouches express

«Si une partie du visage brille, on la matifie avec un peu de poudre translucide compacte ou à l’aide d’un

papier matifiant. Indispensable en cours de soirée!»

«On vaporise une eau rafraîchissante ou une brume fixatrice à 30 cm du visage, au besoin.»

«On renouvelle l’application ciblée d’un illuminateur sur le haut des joues, le centre de la paupière mobile, et dans le coin externe de l’oeil pour l’agrandir.»

«Si la carnation s’éteint, on la rallume grâce à quelques touches de stylo perfecteur.»

«On camoufle les cernes et les imperfections avec un anticernes liquide, qu’on tapote légèrement, surtout dans les coins interne et externe de l’oeil, sans le lisser. Pour faire pétiller le regard, on ajoute un soupçon d’illuminateur au milieu de la paupière mobile. On en a trop fait? On vaporise de la brume fixatrice sur un mouchoir qu’on dépose sur le visage, puis qu’on retire délicatement.»