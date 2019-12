PRÉSENTÉ PAR

On pense souvent au vieillissement de la peau comme à un problème futur, à ce moment où les rides, les ridules et les taches pigmentaires feront graduellement leur apparition en raison de l’inévitable passage du temps. Mais si vous croyez que la jeunesse vous immunise contre les signes du vieillissement, détrompez-vous. «La peau commence à vieillir beaucoup plus tôt que nous ne le pensons, affirme la Dre Sonya Abdulla, dermatologue et experte des soins de la peau. Dès la jeune vingtaine, nous commençons à perdre du collagène, une protéine essentielle qui confère élasticité et fermeté à la peau.» Le collagène constitue l’une des fondations de notre peau, ajoute-t-elle, mais à l’approche de la quarantaine, nos réserves naturelles commencent à s’épuiser rapidement. En raison du vieillissement biologique, précipité par la micro-inflammation et le stress oxydatif, elles diminueront de 1 % chaque année subséquente. Quant à la capacité de la peau de produire son propre collagène, elle sera réduite de 75 % avec l’âge.

Mais voilà qui vous redonnera bonne mine: avec leur gamme LiftActiv Specialist, les Laboratoires Vichy ont réuni une puissante combinaison d’ingrédients d’origine naturelle pour procurer à la peau plus de fermeté et une apparence plus jeune, hydratée en profondeur. Tout d’abord, elle comprend des peptides: ces fragments de protéines arrivent à cibler les récepteurs de la peau pour stimuler la synthèse de collagène naturel. Les peptides sont la solution de rechange la plus efficace au véritable collagène, dont la molécule est trop volumineuse pour parvenir à pénétrer dans la barrière de la peau en application topique. Ensuite, la crème de jour Collagen Specialist de la gamme LiftActiv, spécialement formulée avec des ingrédients actifs raffermissants, contient aussi de la vitamine C, dont les propriétés éclaircissantes atténuent les taches pigmentaires; une approche 360 degrés pour afficher un teint uniforme et une peau plus ferme.

L’acide hyaluronique, second ingrédient vedette des Laboratoires Vichy, est une molécule capable d’absorber jusqu’à 1000 fois son poids en eau. Tout le pouvoir de l’acide hyaluronique, reconnu pour ses propriétés repulpantes et hydratantes, est mis au service de votre peau dans le masque Hyalu de la gamme Liftactiv. En combinant ses propriétés avec celles de la crème de jour Collagen Specialist, vous profiterez d’une multitude de bienfaits cumulatifs de longue durée et garderez une longueur d’avance sur les signes du vieillissement.

La gamme LiftActiv Specialist

Conçue pour stimuler les mécanismes antiâge naturels de la peau et corriger les signes visibles du vieillissement grâce à des ingrédients actifs puissants d’origine naturelle.

Crème de jour Collagen Specialist

Riche en peptides stimulant la production de collagène et en vitamine C éclaircissante, cette crème de jour d’un grand raffinement resserre, raffermit et uniformise le teint.

Masque Hyalu

En seulement cinq minutes, trois fois par semaine, ce masque contenant 1 % d’acide hyaluronique promet d’estomper les rides et ridules, laissant votre peau repulpée et hydratée.