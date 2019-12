Pour la superwoman

On dorlote les femmes d’action autour de nous en leur offrant le luxe suprême de ralentir, du moins le temps d’une cure beauté. Riche en peptides et en vitamine C, ce soin antiâge corrige les signes de perte de collagène sur la peau et raffermit celle-ci en un seul geste grâce à son effet triple action.

LiftActiv Collagen Specialist, de Vichy (59,95 $).