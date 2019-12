Jessica Matlin et Jennifer Goldstein avaient du flair – et cumulé des années d’expertise beauté au sein des magazines Harper’s Bazaar et Marie Claire, à New York – lorsqu’elles ont lancé leur balado en 2016. Chaque semaine, les hôtes nous donnent un accès privilégié aux tendances beauté dernier cri, à leurs aventures et mésaventures personnelles, et aux points de vue que des experts et des célébrités plus grandes que nature confient à propos d’une foule de sujets toujours divertissants, jamais ennuyants. On navigue parmi les quelque 175 épisodes et on s’attarde particulièrement aux échanges avec la charismatique maquilleuse londonienne Charlotte Tilbury (ép. 48) et la chimiste new-yorkaise Balanda Atis (ép. 170), engagée dans le mouvement de l’inclusivité, qui développe des nuances de maquillage s’adressant au plus grand éventail de carnations possible.

ELLE AIME… le côté irrévérencieux, l’autodérision et le franc-parler des deux animatrices, qui nous donnent carrément envie de devenir amies avec elles. À ÉCOUTER SUR ITUNES, SPOTIFY ET FATMASCARA.COM (EN ANGLAIS)