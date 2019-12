Pourquoi on est accros?



Hybride entre le rouge à lèvres classique, l’encre à lèvres et le baume, il rehausse la bouche d’une subtile touche de couleur. On pourrait même dire qu’il est à la bouche ce que le vaporisateur au sel de mer est à la crinière: l’allié parfait pour un look «tout juste sorti du lit». Grâce à sa formule hydratante et à sa coloration diaphane, plus besoin de se ruer au petit coin pour vérifier que notre rouge n’a pas fui entre l’entrée et le repas principal. Il s’estompe naturellement, sans laisser de traces. Pour recréer un effet bouche tachée, comme si l’on venait d’engloutir un popsicle, on l’applique avec les doigts, en superposant les couches jusqu’à l’obtention de l’intensité désirée.