Depuis quelques mois, les produits aux finis étincelants sont sur toutes les lèvres. Sur toutes les paupières. Et sur toutes les joues. En d’autres mots, ils sont partout! Les textures miroitantes sont mainte- nant l’affaire de toutes, comme le cri de ralliement d’une génération qui carbure autant à la liberté d’expression qu’à la télésérie Euphoria – où les mises en beauté pailletées volent d’ailleurs pra- tiquement la vedette aux personnages principaux. Avec la période des fêtes à nos portes, on fait comme si on s’était fait prendre dans une tempête de strass, en additionnant les effets irisés de la tête aux pieds!