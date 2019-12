24 surprises beauté pour les fans de petits pots avec des parfums et des soins corps et visage appartenant notamment aux gammes Verveine, Karité, Immortelle, Amande, et Fleurs de Cerisier. En plus d’une astuce pour réduire son empreinte écologique livrée dans chaque tiroir, on salue l’initiative #UnwrapNature de L’Occitane et PUR Projet: pour chaque achat d’édition-limitée des fêtes 1$ sera remis à la campagne pour atteindre l’objectif de planter 10 000 arbres en Amérique du Nord. 109$ (valeur 218.00 $), en ligne et en boutique dès le 24 octobre.